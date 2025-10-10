Арбитражный суд изъял у «Агрокомплекса» семьи бывшего губернатора Кубани 146 га сельхозземель

«Агрокомплекс», связанный с семьей бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева, лишился 146 га сельхозугодий в Кущевском районе

9 октября «Коммерсантъ» сообщил, что «Агрокомплекс», контролируемый семьей бывшего губернатора Кубани и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, лишился 146 га сельскохозяйственных угодий в Кущевском районе Краснодарского края. Договор аренды на этот земельный участок признали недействительным по решению судов двух инстанций. Арбитражный суд Краснодарского края, а затем и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановили, что договор аренды является ничтожным. Компания не согласилась с этим вердиктом и подала кассационную жалобу, рассмотрение которой назначено на 21 октября.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что данный земельный участок выделили крестьянско-фермерскому хозяйству из специального фонда еще в 1999 году. В 2007-м районное управление муниципальным имуществом заключило десятилетний договор аренды сельхозземель с ООО «Агрофирма ФБК». В 2014 году «Агрофирма ФБК» передала права аренды «Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева». В 2017-году последний обратился в департамент имущественных отношений Краснодарского края с просьбой продлить арендное соглашение на льготных условиях, минуя процедуру торгов. Ведомство отказало компании, указав в своем решении на признаки ничтожности в договорах, заключенных в 2007 и 2014 годах. На основании этой правовой оценки в 2023 году департамент обратился в суд с требованием полностью аннулировать право аренды. Суды двух инстанций признали исковые требования ведомства обоснованными и удовлетворили их.