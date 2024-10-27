От 600 рублей за 1 кг. Жители Краснодарского края пожаловались на высокую стоимость хамсы

На рынках Новороссийска и Геленджика килограмм свежей хамсы стоит 600-700 рублей. С чем связано подорожание?

26 октября телеграм-канал «Кубань 23» опубликовал видео с Восточного рынка Новороссийска и сообщил, что свежий улов хамсы стоит 600 рублей за килограмм, такая же цена зафиксирована и в Анапе. В прошлом году в это же время цена хамсы составляла 380-400 рублей. Появилась хамса и на прилавках в Геленджике — за 700 рублей за килограмм. Газета «Прибой» пишет, что в 2023 году она была на 100 рублей дешевле. В Керчи стоимость свежей хамсы составляет 500 рублей за килограмм.

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В октябре 2023 года главный рыбодобытчик Новороссийска Юрий Атанов объяснил подорожение резким снижением численности рыбы. Среди причин он назвал перелов и варварское отношение промысловиков. Рыбодобытчик предлагал остановить лов хамсы на несколько лет до восстановления популяции. Рост ценника в 2024 году он связывает и с возросшими расходами на содержание флота. Плюс хамса еще не пошла в Черное море из-за теплой воды. Для хамсы нужно хотя бы 13 °C, а сейчас в Новороссийске море — 19 °C. По словам Атанова, в этом году в уловах будет преобладать хамса трех- и четырехлетнего возраста средней и высокой жирности.