К 2100 году часть Ростовской области и Краснодарского края могут быть затоплены

Океанолог предупредил о возможных затоплениях к концу века. Какие районы могут уйти под воду

По его данным, к 2100 году Мировой океан может подняться от 0,3 до 1,3 метра, а к 2300 году — до 5,6 метра. Это связано с таянием огромных массивов льда и прогревом глубинных слоев океана.

9 октября ученый Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников сообщил «РИА Новости», что отдельным районам юга грозит затопление. Речь идет о побережье Азовского моря, южной части Ростова-на-Дону, прибрежной часть Керчи, станицах на севере Краснодарского края и части Адлера.

Азовское море в 2025 году стало рекордно соленым:

Сапожников подчеркнул, что это пока не точный прогноз. Ученые смоделировали ситуацию исходя из наблюдений за текущими событиями.

Ученый заявил, что в зоне риска находятся и северные и северо-западные регионы страны: Санкт-Петербург, Кронштадт, Сестрорецк, Варандей, Нарьян-Мар, Салехард и Находка.