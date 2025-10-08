Жители Анапы жалуются на неработающие терминалы на платных парковках и штрафы за неоплату

7 октября жители Анапы пожаловались в телеграм-канале на неработающие паркоматы. По их словам, проблема с оплатой парковок существует не первый день и становится системной. Так, 7 октября паркомат на перекрестке улиц Ленина и Пушкина работал, а рядом возле здания суда — нет. Терминал в парке имени Гудовича, функционирующий ранее, тоже был выключен. Аналогичная ситуация была напротив сельскохозяйственного техникума.

«Терминалы не работают. Проехался дальше — проверить, может, только один сломался у суда. Но нет. Напротив сельхозтехникума — та же история, аппарат мертв», — написали горожане.



Как отмечают анапчане, ситуация усугубляется нестабильной работой мобильного интернета после объявления «беспилотной опасности». В такие моменты водитель физически не может оплатить парковку. Однако система фиксирует нарушения и выписывает жителям штрафы в 3 тыс. рублей за стоянку, стоимость которой составляет всего 40 рублей в час.

«Многие пишут, что не могут оплатить парковку — особенно пожилые люди. Можно ли в такой ситуации считать водителя нарушителем? И вправе ли административный орган не учитывать, что у гражданина не было технической возможности оплатить? Если взимается плата — должна быть обеспечена гарантированная возможность оплаты. А пока выходит, что штрафная система работает надежно, а вот система оплаты — по остаточному принципу», — прокомментировали жители.



Отметим, что в 2022 году в Анапе заработали «умные» парковки, чтобы освободить дороги и упорядочить движение. Власти решили сделать дифференцированный тариф — стоимость зависит от расстояния парковки до пляжа и ее загрузки. То есть, местные жители и туристы платят по-разному.

Напомним, что в начале сентября жители Краснодара несколько часов не могли забрать свои автомобили со штрафстоянки. Правоохранители объяснили ситуацию отсутствием интернета. Однако у горожан в этот момент он был.