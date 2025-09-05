Жители Краснодара не могли забрать свои автомобили со штрафстоянки из-за неработающего интернета

В Краснодаре жителям несколько часов не отдавали машины со штрафстоянки на улице Суворова

3 сентября краснодарские водители пожаловались в соцсетях на сотрудников ГИБДД, Жители несколько часов не могли забрать свои эвакуированные автомобили со штрафстоянки на улице Суворова.

Правоохранители объяснили ситуацию отсутствием интернета. Однако у горожан в этот момент он был.