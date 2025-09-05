Жители Краснодара не могли забрать свои автомобили со штрафстоянки из-за неработающего интернета
В Краснодаре жителям несколько часов не отдавали машины со штрафстоянки на улице Суворова
3 сентября краснодарские водители пожаловались в соцсетях на сотрудников ГИБДД, Жители несколько часов не могли забрать свои эвакуированные автомобили со штрафстоянки на улице Суворова.
Правоохранители объяснили ситуацию отсутствием интернета. Однако у горожан в этот момент он был.
Читайте также:
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю отреагировали на сообщения в соцсетях и подтвердили технические сбои:
«В одном из региональных пабликов Краснодарского края была опубликована информация о перебоях в работе сотрудников ГИБДД в Краснодаре. В ходе проверки факты технических сбоев подтвердились».
В полиции отметили, что в настоящее время «дополнительно привлечены сотрудники, которые оказывают коллегам практическую помощь».
Как писали Юга.ру, 2 сентября житель Краснодара рассказал о работе сервисов «Яндекса» и мессенджера Max при отключении мобильного интернета. Он предположил, что власти тестируют «белый список» сервисов.