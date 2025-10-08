Сезон простуд закончился? В Краснодарском крае в октябре стали меньше болеть гриппом и другими ОРВИ

Медики выявили 10,3 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, что на 22,2% меньше, чем неделей ранее.

Количество заболевших сократилось во всех возрастных группах. Наиболее выражено — среди детей 7–14 лет (-18,6%) и от 15 лет и старше (-11,2%).

7 октября Роспотребнадзор сообщил , что в стране снижается чисто случаев заболеваемости ОРВИ. За две недели показатель составил минус 10,2 %.

В Краснодарском крае началась вакцинация от гриппа:

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил, что в регионе также улучшается эпидситуации по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость ниже эпидемического порога в 8,7 раз.

За неделю медики зафиксировали 1 тыс. 906 случаев. В основном болеют жители старше 15 лет.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил, что в ноябре декабре начнется подъем заболеваемости. Пик придется на период после январских каникул.

но самый главный рост начинается после зимних каникул

Меры профилактики заболеваемости:

избегать мест скопления людей;

ограничить контакты при признаках недомогания;

регулярно проветривать помещения;

мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;

при первых симптомах заболевания (головная боль, насморк, кашель) следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью;

укреплять иммунитет — употреблять в пищу свежие овощи и фрукты, мясо и рыба, яйца и молочные продукты.

Напомним, в середине сентября в России был скачок роста заболеваемости ОРВИ. За неделю показатель увеличился на 63,8%. С середины сентября за одну неделю в стране было зарегистрировано больше 899 тыс. новых случаев.

В разгар простуд в стране Роспотребнадзор по Краснодарскому краю не уточнял региональные данные. Ведомство поделилось официальной информацией, только когда заболеваемость пошла на спад.