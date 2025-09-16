В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. Какая обстановка в Краснодарском крае?

В России заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 63,8%

В ведомстве заявили, что особенно заметен рост заболеваемости среди школьников — количество случаев удвоилось. Это связано с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов.

16 сентября Роспотребнадзор сообщил , что за последнюю неделю зарегистрировал 696 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 63,8% больше по сравнению с предыдущей.

Юга.ру обратились в Роспотребнадзор по Краснодарскому краю, чтобы уточнить информацию по заболеваемости в регионе. В ведомстве сказали написать официальный запрос. Поэтому актуальной информацией по ОРВИ на Кубани портал пока не владеет.

Также в России зарегистрировано больше 15 тыс. случаев заболевания COVID‑19.

Роспотребнадзор призывает россиян соблюдать меры профилактики. Следует избегать мест скопления людей, ограничить контакты при признаках недомогания, регулярно проветривать помещения и мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах заболевания (головная боль, насморк, кашель) следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Краевой Роспотребнадзор рекомендует укреплять иммунитет. В период холодов организму необходимы витамины и минералы, свежие овощи и фрукты, мясо и рыба, яйца и молочные продукты.

Также ведомство советует делать зарядку, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом, соблюдать режим сна и бодрствования.