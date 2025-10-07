Глава агентства по национальностям заявил, что сейчас «не время» переименовывать бывшие казачьи станицы в Чечне
Глава Федерального агентства по делам национальностей отрицательно относится к законопроектам о переименовании бывших казачьих станиц в Чечне
Предыстория. 25 сентября Госдума в первом чтении рассмотрела законопроекты о переименовании чеченских населенных пунктов Шелковская и Наурская в Терек и Невре соответственно. Ранее они были историческими центрами терского казачества на Кавказе.
Экс-атаман Всероссийского казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда поддержал оба законопроекта. Позднее он заявил, что при голосованиях произошли технические сбои и на самом деле он не поддерживает переименование.
6 октября глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов сообщил, что ведомство отрицательно относится к переименованию бывших казачьих станиц в Чечне. Он подчеркнул, что «сейчас для этого не время и не место».
При этом Баринов заявил, что агентство не было вовлечено в процедуру подготовки законопроектов. Он добавил, что переименование населенных пунктов не входит в полномочия ФАДН.
Напомним, против инициативы выступили лишь несколько депутатов. Среди них — генерал Владимир Шаманов, который обвинил власти Чечни в попытке «стереть историческую память».
2 октября Рамзан Кадыров назвал Шаманова «преступником», «гнусным подлецом», обвинил депутата в «жестокости по отношению к чеченскому народу», и заявил, что «его нужно отправить под трибунал».
В 1995 году Владимир Шаманов был направлен в Чечню во главе опергруппы 7-й воздушно-десантной дивизии и руководил операциями по взятию нескольких опорных пунктов чеченских сепаратистов. В мае 1996-го в должности командующего группировкой Минобороны в Чечне командовал взятием села Бамут.
В августе 1999 года Шаманов вернулся в Чечню в должности командующего 58-й армией. Генерал стал одним из наиболее известных «чеченских» военачальников российской армии.
6 октября Шаманов заявил изданию RTVI, что «не будет комментировать критику в свой адрес со стороны главы Чечни». При этом он подчеркнул, что не изменит свое мнение по поводу переименования населенных пунктов.
