Глава агентства по национальностям заявил, что сейчас «не время» переименовывать бывшие казачьи станицы в Чечне

Глава Федерального агентства по делам национальностей отрицательно относится к законопроектам о переименовании бывших казачьих станиц в Чечне

Предыстория. 25 сентября Госдума в первом чтении рассмотрела законопроекты о переименовании чеченских населенных пунктов Шелковская и Наурская в Терек и Невре соответственно. Ранее они были историческими центрами терского казачества на Кавказе.



Экс-атаман Всероссийского казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда поддержал оба законопроекта. Позднее он заявил, что при голосованиях произошли технические сбои и на самом деле он не поддерживает переименование.

6 октября глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов сообщил, что ведомство отрицательно относится к переименованию бывших казачьих станиц в Чечне. Он подчеркнул, что «сейчас для этого не время и не место».

При этом Баринов заявил, что агентство не было вовлечено в процедуру подготовки законопроектов. Он добавил, что переименование населенных пунктов не входит в полномочия ФАДН.

Напомним, против инициативы выступили лишь несколько депутатов. Среди них — генерал Владимир Шаманов, который обвинил власти Чечни в попытке «стереть историческую память».