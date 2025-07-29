В Севастополе в ряд героев Великой Отечественной войны вернули портрет Кадырова
На «Стену героев» на набережной Севастополя снова повесили портрет Рамзана Кадырова. Ранее баннер снял неизвестный мужчина
20 июля телеграм-канал «ЧП / Севастополь» опубликовал ролик, снятый возле «Стены героев» на набережной Севастополя около памятника затопленным кораблям. Авторка видео заметила, что среди портретов участников Великой Отечественной войны разместили портрет главы Чечни Рамзана Кадырова.
В ролике показаны портреты артиллериста крейсера «Ворошилов» Мили Деменштейна, адмирала Николайя Кузнецова, маршала Георгия Жукова и в конце Рамзана Кадырова.
«Найди лишнего», — прокомментировала женщина.
Позднее, вечером 20 июля, телеграм-канал Readovka сообщил, что фото Рамзана Кадырова со «Стены героев» снял неизвестный мужчина.
23 июля издание «Подъем» рассказало, что портрет главы Чечни «пообещали вернуть на место». По данным издания, «Стену героев» организовал директор Севастопольского морского аквариума-музея Юрий Кравцов. Он рассказал журналистам, что портрет висел три года и «все было спокойно», пока «прилично одетый мужчина с отверткой в руках» не снял баннер.
«Мы вчера проинформировали один орган, который занимается экстремизмом, потому что мы считаем, что это умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной розни. И такие действия в такое время являются актом враждебным по отношению к нашему народу», — заявил Кравцов.
Также Кравцов подчеркнул, что фото должны будут вернуть на место, а о происходящих событиях сообщить Кадырову по электронной почте.
Помимо этого директор аквариума музея прокомментировал претензии в соцсетях о том, что Рамзан Кадыров не имеет отношения к Великой Отечественной войне.
«А у нас сейчас война имеет отношение к Великой Отечественной? Конечно, имеет. А он самый преданный солдат Путина, и мы тоже преданные солдаты Путина: если надо, отдадим жизнь и за Родину, и за президента. Так что всё это — взаимосвязь поколений», — подчеркнул Кравцов.
28 июля телеграм-канал Readovka сообщил, что портрет главы Чечни вернули на «Стену героев». Тогда пользователи снова возмутились и стали интересоваться, почему портрет Кадырова размещен рядом с фото участников Великой Отечественной войны:
«За что его туда?»
«Это лишнее».
«Пусть объяснят, за какие заслуги он удостоен такой чести».
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