В Севастополе в ряд героев Великой Отечественной войны вернули портрет Кадырова

23 июля издание «Подъем» рассказало , что портрет главы Чечни «пообещали вернуть на место». По данным издания, «Стену героев» организовал директор Севастопольского морского аквариума-музея Юрий Кравцов. Он рассказал журналистам, что портрет висел три года и «все было спокойно», пока «прилично одетый мужчина с отверткой в руках» не снял баннер.

«Мы вчера проинформировали один орган, который занимается экстремизмом, потому что мы считаем, что это умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной розни. И такие действия в такое время являются актом враждебным по отношению к нашему народу», — заявил Кравцов.

Также Кравцов подчеркнул, что фото должны будут вернуть на место, а о происходящих событиях сообщить Кадырову по электронной почте.

Помимо этого директор аквариума музея прокомментировал претензии в соцсетях о том, что Рамзан Кадыров не имеет отношения к Великой Отечественной войне.

«А у нас сейчас война имеет отношение к Великой Отечественной? Конечно, имеет. А он самый преданный солдат Путина, и мы тоже преданные солдаты Путина: если надо, отдадим жизнь и за Родину, и за президента. Так что всё это — взаимосвязь поколений», — подчеркнул Кравцов.

28 июля телеграм-канал Readovka сообщил, что портрет главы Чечни вернули на «Стену героев». Тогда пользователи снова возмутились и стали интересоваться, почему портрет Кадырова размещен рядом с фото участников Великой Отечественной войны:

«За что его туда?»

«Это лишнее».

«Пусть объяснят, за какие заслуги он удостоен такой чести».