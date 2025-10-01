25 сентября Госдума в первом чтении рассмотрела законопроекты, предложенные парламентом Чечни. Согласно инициативе, населенные пункты Шелковская и Наурская предлагается преобразовать в Терек и Невре соответственно. Ранее они были историческими центрами терского казачества на Кавказе.

Экс-атаман Всероссийского казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда оказался в числе тех, кто поддержал оба законопроекта. Против инициативы выступили лишь несколько депутатов. Среди них — генерал Владимир Шаманов, который обвинил власти Чечни в попытке «стереть историческую память» о поселениях, откуда, по его словам, «вышвырнули русскоязычное население».

Позднее Николай Долуда заявил, что при голосованиях произошли технические сбои и на самом деле он не поддерживает переименование. Он заверил, что во втором и третьем чтениях его голос будет «против».