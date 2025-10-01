Экс-атаман ККВ Долуда проголосовал за переименование бывших казачьих станиц в Чечне. Позже он сослался на техническую ошибку

Долуда заявил, что с этими станицами связаны разные непростые периоды жизни огромного количества казачьих семей

25 сентября Госдума в первом чтении рассмотрела законопроекты, предложенные парламентом Чечни. Согласно инициативе, населенные пункты Шелковская и Наурская предлагается преобразовать в Терек и Невре соответственно. Ранее они были историческими центрами терского казачества на Кавказе. 

Экс-атаман Всероссийского казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда оказался в числе тех, кто поддержал оба законопроекта. Против инициативы выступили лишь несколько депутатов. Среди них — генерал Владимир Шаманов, который обвинил власти Чечни в попытке «стереть историческую память» о поселениях, откуда, по его словам, «вышвырнули русскоязычное население».

Позднее Николай Долуда заявил, что при голосованиях произошли технические сбои и на самом деле он не поддерживает переименование. Он заверил, что во втором и третьем чтениях его голос будет «против».

Кто такой Николай Долуда:

«На мой взгляд, все, что касается истории государства и корней его жителей, менять нецелесообразно. С этими станицами связаны разные непростые периоды жизни огромного количества казачьих семей. Кроме того, переименование этих поселений может сподвигнуть и другие регионы пойти по этому пути. Поэтому здесь нужно серьезно подумать», — пояснил свою позицию Долуда.

Наурский и Шелковской районы, ранее входившие в состав Ставропольского края, были переданы Чечено-Ингушской АССР в 1957 году. После распада СССР и в ходе военных конфликтов в Чечне русское население в этих районах значительно сократилось.

