Порты юга РФ сократили трафик грузов на десятки миллионов тонн в 2025 году

Дагестан, Краснодарский край, Вся Россия

  Порт в Новороссийске
    Порт в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В России объем проходящих через южные порты грузов сократился на 10%

7 октября ТАСС сообщило, что общие объемы перевалки грузов в российских портах Черного, Азовского и Каспийского морей к осени 2025 года сократились почти на 10% по сравнению с показателями 2024-го. Такие данные приводит Росморпорт.

За восемь месяцев 2024 года объем перевалки составил 189,2 млн тонн, за такой же период 2025-го — 170,7 млн тонн.

Нефтепродуктов отгрузили меньше на 2,1% — 27,8 млн тонн. При этом порты Туапсе, Новороссийска, Ейска, Махачкалы, Ростове-на-Дона, Азова, Таганрога, а также морские терминалы «Тамань», «Кавказ» и «Темрюк» могут обработать суммарно 84,3 млн тонн в год.

Снизились и объемы перевалки зерна — минус 51,5%. Сокращение обусловлено обнулением экспортной квоты в первом полугодии 2025 года.

Глава ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов объяснил такую инициативу снижением урожая из-за засухи, удорожанием топлива и удобрений, спадом выпуска сельхозтехники.

Как писали Юга.ру, Генпрокуратура требует передать государству морской порт в Туапсе. Суд уже наложил арест на имущество компании.

Азовское море Ейский район Каспийское море Махачкала Новороссийск Порты Ростов-на-Дону Тамань Темрюкский район Туапсинский район Черное море

