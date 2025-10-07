Порты юга РФ сократили трафик грузов на десятки миллионов тонн в 2025 году

В России объем проходящих через южные порты грузов сократился на 10%

7 октября ТАСС сообщило, что общие объемы перевалки грузов в российских портах Черного, Азовского и Каспийского морей к осени 2025 года сократились почти на 10% по сравнению с показателями 2024-го. Такие данные приводит Росморпорт.

За восемь месяцев 2024 года объем перевалки составил 189,2 млн тонн, за такой же период 2025-го — 170,7 млн тонн.