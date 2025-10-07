Порты юга РФ сократили трафик грузов на десятки миллионов тонн в 2025 году
В России объем проходящих через южные порты грузов сократился на 10%
7 октября ТАСС сообщило, что общие объемы перевалки грузов в российских портах Черного, Азовского и Каспийского морей к осени 2025 года сократились почти на 10% по сравнению с показателями 2024-го. Такие данные приводит Росморпорт.
За восемь месяцев 2024 года объем перевалки составил 189,2 млн тонн, за такой же период 2025-го — 170,7 млн тонн.
Нефтепродуктов отгрузили меньше на 2,1% — 27,8 млн тонн. При этом порты Туапсе, Новороссийска, Ейска, Махачкалы, Ростове-на-Дона, Азова, Таганрога, а также морские терминалы «Тамань», «Кавказ» и «Темрюк» могут обработать суммарно 84,3 млн тонн в год.
Снизились и объемы перевалки зерна — минус 51,5%. Сокращение обусловлено обнулением экспортной квоты в первом полугодии 2025 года.
Глава ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексей Жданов объяснил такую инициативу снижением урожая из-за засухи, удорожанием топлива и удобрений, спадом выпуска сельхозтехники.
Как писали Юга.ру, Генпрокуратура требует передать государству морской порт в Туапсе. Суд уже наложил арест на имущество компании.