Генпрокуратура требует передать государству морской порт в Туапсе

Из картотеки следует , что заявителем выступает заместитель генпрокурора, ответчиками — Шахлар Новруз оглы Новрузов, учредитель ТМКП Олег Басин, компания Vonixel Limited BVI, «Туапсинский морской коммерческий порт» и одноименное предприятие, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Федеральная антимонопольная служба.

29 сентября издание Forbes сообщило , что Генеральная прокуратура инициировала судебный процесс по изъятию в пользу государства активов Туапсинского морского коммерческого порта (ТМКП). Исковое заявление ведомство направило в Арбитражный суд Краснодарского края.

Согласно материалам дела, ключевым требованием является передача государству 100% доли в уставном капитале ТМКП. Для этого ведомство намерено оспорить законность предыдущих сделок. В их числе — приобретение доли порта компанией Vonixel Limited с Британских Виргинских островов у Новрузова, а также последующая сделка между ним и Олегом Басиным по продаже «Предприятия ТМКП». Если иск будет удовлетворен, обе компании перейдут в государственную собственность.

Суд уже ввел обеспечительные меры — арестовал имущество как самого портового оператора ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и связанного с ним «Предприятия ТМКП», так и частную собственность учредителя Олега Басина и экс-владельца Шахлара Новрузова.

Следующее заседание по делу назначено на 17 октября.