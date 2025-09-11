КТК выплатил почти 180 млн рублей за разлив нефти у берегов Новороссийска

Каспийский трубопроводный консорциум заплатил за экологический ущерб Черному морю после разлива нефти в районе Новороссийска

10 сентября пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщила, что компания досудебно оплатила 179,3 млн рублей ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти в Черном море у берегов Новороссийска.

Требование о добровольном возмещении вреда поступило руководству КТК 8 сентября 2025 года.

Согласно данным Росприроднадзора, объем утечки в результате ЧП составил 8,43 кубометров или 6,7 тонн нефти.

Напомним, что 29 августа в порту Новороссийска при погрузке произошла утечка нефтепродуктов. 1 сентября стало известно, что в Черное море попало около 4-5 тонн нефтепродуктов, а площадь нефтяного пятна составила около 75 кв. км. Тогда оно прошло в Анапу и направлялось в сторону Керченского пролива.

2 сентября специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный рассказал ТАСС, что площадь разлива нефтепродуктов увеличилась до 350 кв. км., а объем утечки превысил 10 тонн. Однако оперштаб Краснодарского края назвал этой фейком.

Как писали Юга.ру, после публикаций о разливе нефти в порту Новороссийска, волонтеры штаба «Жемчужная» вновь стали находить множество птиц со следами нефтепродуктов, отличных от мазута.

