КТК выплатил почти 180 млн рублей за разлив нефти у берегов Новороссийска

10 сентября пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщила , что компания досудебно оплатила 179,3 млн рублей ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти в Черном море у берегов Новороссийска.

Согласно данным Росприроднадзора, объем утечки в результате ЧП составил 8,43 кубометров или 6,7 тонн нефти.



Напомним, что 29 августа в порту Новороссийска при погрузке произошла утечка нефтепродуктов. 1 сентября стало известно, что в Черное море попало около 4-5 тонн нефтепродуктов, а площадь нефтяного пятна составила около 75 кв. км. Тогда оно прошло в Анапу и направлялось в сторону Керченского пролива.

2 сентября специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный рассказал ТАСС, что площадь разлива нефтепродуктов увеличилась до 350 кв. км., а объем утечки превысил 10 тонн. Однако оперштаб Краснодарского края назвал этой фейком.