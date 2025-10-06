Прокуратура признала незаконной пенную вечеринку на «Суджукской лагуне» Новороссийске. Эта территория — памятник природы

Спортивный клуб провел на территории «Суджукской лагуны» пенную вечеринку, не получив разрешения

3 октября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что спортивный клуб провел на «Суджукской лагуне» в Новороссийске пенную вечеринку. Организаторы не согласовали мероприятие с министерством природных ресурсов региона и нарушили режим особой охраны этого памятника природы.



Прокуратура возбудила дело о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (статья 8.39 КоАП РФ). Материалы передали в краевое минприроды.

Кроме того, руководителя клуба предупредили о недопустимости подобных нарушений в будущем.



В соцсетях появилась информация, что после жалоб жителей управление туризма дало обратную связь и назвало пенную вечеринку легальной, но позже данный пост удалили.

В феврале 2025 года «Суджукскую косу» признали памятником природы регионального значения. Это сделали, чтобы сохранить водный объект как место зимовки водоплавающих птиц и нагула рыбы.