В Суджукской лагуне Новороссийска уничтожают краснокнижные растения. Кто и что там строит?

В Новороссийске в степи с орхидеями из Красной книги хотят построить гостиницу. Жители и экологи требуют устроить там природоохранную зону.

Что произошло?

Небольшие розовые орхидеи с бархатистой желто-бордовой выпуклой сердцевиной цветут в Новороссийске в мае и июне. Ботаники назвали это растение офрис пчелоносная — другие насекомые путают его цветки с пчелами. В России оно растет только в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края. Растений очень мало. В крае встречается в Вардане (Сочи) и в Суджукской лагуне и Прилагунье Новороссийска. Суджукская лагуна с озером Соленым находится в юго-восточной части города Новороссийска. Ее площадь — 30 га. К слову, почти такую же территорию занимает парк «Краснодар». От Цемесской бухты лагуну отделяет галечная коса шириной 10-15 метров. В косе есть небольшой канал, который соединяет лагуну и море, — проран. Участок имеет статус особо охраняемой природной территории краевого значения. Территорию рядом называют Прилагунье. Это единственный участок кавказской причерноморской степи, который остался на Черноморском побережье в крае. Здесь и цветет пчелоносная орхидея. Этот краснокнижный цветок и стал причиной конфликта между жителями Новороссийска и городской властью. В конце февраля 2019 года в Новороссийске в районе особо охраняемых природных территорий «Прилагунье» и «Суджукская лагуна» начали строить забор. Работали сотрудники компании «Квартал», которая арендовала участок для строительства гостиницы. Общественники и экологи сразу же заявили, что на этих землях растет много редких и краснокнижных видов. По их словам, растения уничтожали бульдозером, которым копали ямы под опоры.

Что рассказали биологи?

О растениях Суджукской лагуны и Прилагунья порталу Юга.ру рассказал руководитель комиссии охраны и изучения природных ресурсов природных экосистем Западного Кавказа краевого отделения РГО Антон Попович. Он работал в комиссии по редким видам сосудистых растений при подготовке третьего издания Красной книги Краснодарского края. Вместе с другими учеными России и зарубежья исследовал озеро на лагуне. Специалист рассказал, что на участках, где начали возводить забор, произрастают виды, которых в России больше нигде нет. «На территории нашли редкий злак — луговик средний. Это единственное его место произрастания в России. Его впервые нашли в конце XIX века. Затем при строительстве и расширении Новороссийска, Алексино и Геленджика популяция луговика уменьшилась, он остался только в водосборной зоне Суджукской лагуны», — уточнил биолог. Попович рассказал, что ближайшее место, где растет этот злак, — Балканы, Испания, Франция. «Там его много, и он является средообразующим видом. Он создает условия обитания для других видов растений и насекомых. Это повышает его ценность. Если утрачивается вид, который является средообразующим, то экосистема начинает разрушаться по цепочке. Этого злака там довольно много, его хорошо видно специалисту. И зимой и летом он имеет зеленые листья — с внешней стороны они похожи на ковыль», — описал растение Попович. Он отметил, что злак имеет статус исчезающего в природе (это первая категория в Красной книге края). Растение внесено в приложение Красной книги РФ с 2008 года. В приложении размещают виды растений, которые еще не получили статус охраны, но они первые на очереди по включению в следующую редакцию.

На территории Прилагунья биологи нашли еще два краснокнижных растения — степной гиацинт и орхидею. «Это степной гиацинт — бельвалия великолепная. Этот вид редкий в связи с тем, что степи на территории страны сильно деградировали, они сведены под сельхозугодья. Он включен в Красную книгу РФ. На территории водосборной зоны Суджукской лагуны — крайняя точка его распространения в России. Южнее он не встречается, потому что уже начинаются горы и леса. На субальпийских лугах этого вида тоже нет. В том месте, где сейчас началось ограждение арендованного участка под застройку, выявили крупное скопление. Растение начинает цвести в конце апреля — начале мая. Очень красивый, довольно крупный степной гиацинт, луковичное растение. В течение всего года его практически не видно. Он начинает появляться в конце февраля, отцветает в июне, а потом исчезает. И потом он в состоянии покоя под землей, как тюльпаны и нарциссы», — рассказал Попович. Кроме того, в районе лагуны живут не менее 182 видов птиц. Из них 33 вида имеют охранный статус, то есть их нельзя уничтожать. Например, луговая тиркушка, фламинго обыкновенный и многие водоплавающие. Помимо Поповича растения обследовали профессор кафедры высших растений МГУ доктор биологических наук Александр Зернов и заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный эколог Кубани Светлана Литвинская. В их заключениях (есть в распоряжении редакции) говорится, что на территории Прилагунья, лагуны и прилегающих участках растут почти 90 видов редких растений. Из них 41 вид занесен в Красную книгу либо России, либо края. Также есть редкие водоросли.

Первая проверка

В марте на место стройки выезжала комиссия вместе с инспектором минприроды края Олегом Филатовым. Вместе с ними приехали начальник отдела экологии администрации Новороссийска Ирина Панченко, члены экологического совета при губернаторе Вениамин Голубитченко и Татьяна Трибрат, член комиссии по сосудистым растениям Красной книги Краснодарского края Антон Попович. «Прилагунье — низинное место, часть экосистемы, которая расположена ближе к лагуне. На основании этого создали особо охраняемую территорию — местную природную достопримечательность. Она памятник природы не краевого, а местного значения, потому что это земли города», — сказал Попович. Инспектор Филатов подготовил заключение, в котором указал, какие растения там растут, в каком количестве и какую ценность они представляют. Инспектор отправил бумагу в министерство природных ресурсов. «Голубитченко и Попович написали свои дополнения о том, что нанесен ущерб краснокнижным растениям. Их включил инспектор в свой протокол. Краснокнижные растения расположены на всей популяции, а они [арендаторы — Юга.ру] заехали большой техникой, установили забор. Колесной техникой с ковшами копали ямы под забор, заливали лунки бетоном. Все это происходило как раз на тех местах, где произрастали и краснокнижные растения. Работы нарушили и плодородный слой почвы», — пояснила Татьяна Трибрат.

Она уточнила, что разрешение на установку забора частная компания получила от Федерального агентства по рыболовству, которое находится в Ростове-на-Дону. «Это агентство выдает разрешения, если это водоохранная зона памятника природы. Суджукская лагуна — памятник природы, и у нее водоохранная, водосборная зона в 500 метров. И только с разрешения этого ведомства дается согласование на возведение каких-то временных сооружений, в том числе и забора. Компания процедурно выполнила все — придраться не к чему. Мы можем только оспаривать то, что они уничтожают краснокнижные растения», — отметила член экологического совета.

По ее словам, пересадить эти растения без уменьшении популяции невозможно. Трибрат добавила, что местные жители направляли иск в Октябрьский районный суд Новороссийска и требовали расторгнуть договор аренды земельных участков с ООО «Квартал». Также они просили присоединить их к особо охраняемой территории местного значения «Прилагунье». Однако судья Геннадий Чанов вернул заявление из-за того, что жители не пытались уладить вопрос в досудебном порядке. После этого общественники направили заявление мэру Игорю Дяченко, еще одно — вице-губернатору края Сергею Болдину. В департаменте имущественных отношений члену экологического совета при губернаторе Татьяне Трибрат сообщили, что участки находятся в госсобственности (документ находится в распоряжении редакции), но сданы в аренду «Кварталу». При этом у администрации города нет оснований разрывать договор. По соглашению мэрии и ООО «Квартал» частная компания может использовать участки под строительство гостиницы с учетом земельного, природоохранного и экологического законодательства.

Вениамин Голубитченко член экологического совета при губернаторе Краснодарского края

Эколог Вениамин Голубитченко рассказал порталу Юга.ру, что застройщик в марте убрал верхний плодородный слой почвы (по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы предусмотрена административная ответственность). Но после этого в земле еще остались луковицы бельвалии сарматской, она начала прорастать. По его словам, рабочие строительной компании их пропалывали. Это подтвердили и жители ближайших домов, которые снимали прополку. Горожане утверждают, что рабочие выкидывали сорванные и срубленные растения через забор, там листья и луковицы бельвалии собирали жители.

Вторую проверку «Квартала» на двух участках, огороженных забором, провело с 28 марта по 10 апреля министерство природных ресурсов вместе с прокуратурой. Краснокнижных растений тогда не обнаружили. Но общественники утверждают, что к тому времени растения вырвали или срубили. «Они вызвали рыбинспектора и еще несколько человек, которые не знают о растениях. У них спросили, видят ли они что-то, а там и так уже было все вырвано и счесано. Те ответили, что нет. Соответственно, написали акт, что ничего не нашли», — отметил Вениамин Голубитченко. В пресс-службе минприроды порталу Юга.ру уточнили, что 29 апреля компанию все же оштрафовали за заезд и работу техники в Прилагунье на 15 тыс. рублей по ст. 8.33 КоАП РФ (Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов). Помимо этого представители минприроды вместе с биологом Антоном Поповичем 24 июля снова выехали на местность для исследования. Но охранники не пустили их на участки. Из-за снятия верхнего плодородного слоя почвы на участках, арендованных «Кварталом», региональный Росприроднадзор провел проверку. Материалы для расчета ущерба, причиненного почвам, передали в правоохранительные органы. Там тоже организовали проверку.

Реакция власти

В мэрии Новороссийска 14 марта провели выездное совещание, где обсудили сохранение редких видов растений. Они пообщались с общественниками в Прилагунье. Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин, приехавший на мероприятие, сказал, что у застройщика ООО «Квартал» разрешения на строительство гостиницы еще нет. Мэрия предупредила организацию о том, на арендованной территории могут быть краснокнижные растения. Власти потребовали исследовать эту местность. В августе пресс-служба администрации города сообщила порталу Юга.ру, что компания представила им отчет и письмо Росприроднадзора. В нем говорилось, что краснокнижников на момент осмотра территории не было. При этом в региональном Росприроднадзоре редакции Юга.ру рассказали, что исследованиями занималось минприроды. В мэрии уточнили, что управление архитектуры, по данным на август, разрешение на строительство на этих участках не выдавало. А в реестре «Выданных разрешений на строительство (реконструкцию) и ввод объектов в эксплуатацию» за 2006-2019 годы информации об этих участках нет. Сейчас на участках стройка не идет, но территория огорожена. На ней ничего нет, а летом росла амброзия.

Как выглядит Суджукская лагуна и территории рядом

Научный сотрудник отдела природы Новороссийского исторического музея-заповедника Михаил Лучкин рассказал порталу Юга.ру, что сама лагуна образовалась примерно 1,5-2 тыс. лет назад. Она появилась, когда понизился уровень моря. Коллега Лучкина Игорь Кузин уточнил, что недалеко от Суджукской лагуны, где сейчас находится мемориал «Малая земля», когда-то была крепость времен Османской империи Суджук-Кале. Ее построили в 1722 году. Сейчас на то, что там была крепость, указывают только холмы.

Игорь Кузин сотрудник отдела археологии Новороссийского исторического музея-заповедника

«Если смотреть со спутника, то схематично видно очертания стен. Но археологические изыскания здесь не проводились. При строительстве мемориала выкопали участок, обнаружили плиту, которая на воротах крепости была. Сейчас она находится в музее. Когда строили остановку, нашли тоннель, который вел под крепость», — сказал Кузин. По мнению исследователя, эта земля мало изучена. За пределами крепости, то есть в районе лагуны, могли быть сараи. Когда на этой территории начали строить храмовый комплекс, удалось найти артефакты. «Я увидел в стенах котлована ямы. В одной из них торчал фрагмент керамики эпохи крепости. Вокруг нее наверняка были хозпостройки. Оттуда также в музей принесли серебряную монетку. Ее потом передавали в Москву, там датировали. Оказалось, что она времен основания этой крепости», — уточнил он. Во время войны в районе лагуны шли бои. Плацдарм, который был образован в районе поселка Мысхако (южнее от лагуны), получил название «Малая земля». Оборона этой земли длилась 225 дней и завершилась 16 сентября 1943 года освобождением Новороссийска. Мемориал «Малая земля» в виде носа корабля открыли в 1982 году. В довоенное время к лагуне была проложена железная узкоколейная дорога. После войны ее убрали. По словам местных жителей, в послевоенное время растений в районе лагуны практически не было. Они предполагают, что все было выжжено в войну. Жительница Новороссийска Марина Лантвоева поделилась своими воспоминаниями.

Марина Лантвоева местная жительница

«Во времена моего детства и юности это все были пустыри. Это были 60-е годы. Растительности здесь особо не было. Во время войны здесь сумасшедшие бои шли. Здесь вся земля буквально нашпигована снарядами. Здесь очень долго ничего не росло. Здесь возле лагуны высаживался десант "Малая земля". Я не знаю, что здесь было до войны, но растения были. Раньше тут даже был пионерский лагерь, и мы в нем отдыхали. Это был далекий загород. Город примерно заканчивался, где гостиница "Новороссийск" [сейчас это центр города — Юга.ру]», — пояснила женщина. Местная жительница рассказала, что в районе лагуны в 60-е годы было много полевых цветов — маков и ромашек, а также терна и земляники. Орхидеи она тоже видела, но узнала их название недавно. По ее воспоминаниям, в этом месте гнездились птицы. Лебеди и утки оставались на зимовку. «Вода была очень чистая. Рыба заходила из моря. И даже дельфины иной раз заплывали. Тогда не зарастал проран. Он в начале пляжа "Алексино". Сейчас там мостик перекинут», — сказала Лантвоева. Другая местная жительница, Анна Смородина рассказала о катере, который там раньше ходил. «Суджукскую косу и лиман помню с конца 60-х. Тогда чаще добирались на косу катером с остановки, что у площади Героев. Билет стоил 10 копеек. Было это целым событием для семьи. С собой брали провизию, а также самодельный тент в специальном чехле — четыре колышка и простыню, чтобы прятаться от солнца. Катер подходил к причалу, которого уже нет. Он находился ближе к углу косы, сейчас там еще можно видеть камень. Если же доводилось ехать на автобусе, то нужно было добираться через проран. Насколько помню, он был довольно широким и переходили его вброд. Младшую сестренку отец сажал на плечи, а мы поднимали повыше поклажу», — вспомнила Анна Смородина. Она добавила, что в лагуне водилось много птиц: лысухи, кряквы, нырки, бакланы, чомги. «Мой отец служил в ракетной части, расположенной неподалеку, за аэродромом, от которого теперь осталось только название "Взлетка" — активно застраивающийся район на границе города и Мысхако. Он часто видел зайцев, сов, ежей. И, сознаюсь, приносил домой ежика и совенка», — рассказала жительница.

Обе женщины отметили, что вокруг Прилагунья в те годы не было построек. Вся территория, где сейчас застройка (новые микрорайоны 14-й, 15-й, 16-й), была либо пустырями, либо виноградниками совхоза «Малая земля». Горожане любили там отдыхать. Кроме того, возле лагуны находились грязевые источники, а на набережной — грязелечебница. Грязь доставляли ежедневно на машине, похожей на водовозку. Сейчас на месте грязелечебницы находится городская больница № 3. «И грязь действительно была лечебная. Моя мама там лечилась, она профессиональный телеграфист — постоянно печатала по 200 знаков в минуту, и у нее болели руки. И вот ей там проводили процедуры», — сказала Марина Лантвоева. В самой лагуне люди обмазывались грязью и купались в ней. Помимо лечебной грязи в Прилагунье было много родников. «Лагуна снабжалась водой из родников. Мало того что она из моря подпитывалась, но еще и подземные источники. Причем родники были чистые, с питьевой водой, обустроенные, камешками выложенные. Даже кое-где на цепочках были кружки металлические. Одно время даже были проекты по добыче минеральной воды. Эта вся зона сейсмичная, и, как правило, все эти грязевые и минеральные источники — свидетельство тектонических действий. Когда застройка началась, эти родники начали уничтожаться», — считает жительница. Марина Лантвоева уточнила, что одно из первых строений в этой местности — корпус высшего инженерного военно-морского училища. Сейчас оно называется Академия имени Нахимова. Позже появилось подразделение политехнического института. Там готовят экологов.

Анатолий Нечаев местный житель

Еще один местный житель, Анатолий Нечаев, который проводит туристические походы для детей и подростков, рассказал, что в Новороссийске живет с 1965 года. По его мнению, сейчас отдыхающие оставляют в лагуне много мусора. В Прилагунье он делал для школьников младших классов экскурсионную тропу. «Первый раз я, наверное, прошел метров 200, набрал два пакета [мусора — Юга.ру]. В итоге в том месте, где я ходил, не было ни банок, ни мусора. Туда можно было водить детей, показывать [природу — Юга.ру]. Фазаны там живут, дрок цветет — там есть о чем говорить, но это должно быть более-менее приведено в порядок», — считает мужчина.

Что известно о компании-застройщике?

Два участка на проспекте Ленина в Прилагунье сдали в аренду в ноябре 2012 года. Площадь каждого из них 4 тыс. кв. метров. Это чуть меньше школьного футбольного поля. Срок аренды истекает 3 октября 2022 года. По информации краевого департамента имущественных отношений, участки предназначены для строительства гостиницы. ООО «Квартал», по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, находится в Краснодаре на улице Рашпилевской. Компания занимается строительством и считается микропредприятием — в ней числится один сотрудник. Учредитель компании — ООО «Он-строй», директор которого Сергей Моторин. Организацию зарегистрировали 16 сентября 2015 года. С апреля 2018 года директором компании был Александр Владимирович Михеев.

В Краснодаре с 1997 года работал полный тезка директора компании (ИНН этих людей совпадают). Александр Михеев с января 2013 года занимал должность вице-мэра Краснодара по городскому хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и жилищным вопросам. В 2015 года стал исполняющим обязанности первого вице-мэра Краснодара. С сентября 2016 года Михеев стал и.о. мэра Краснодара после ухода Владимира Евланова. После того как Евгений Первышов возглавил администрацию города, Михеев занял должность первого вице-мэра. Но в ноябре этого же года он покинул пост. Тогда пресс-служба администрации Краснодара сообщала, что он перешел на другую работу. Куда именно, не уточнялось. По данным базы «Контур.Фокус», в мае 2019 года директором ООО «Квартал» стал Григорий Погосов. А Михеев занял пост директора строительной компании «Бауинвест». Учредитель этой организации — ООО «Шатл — 2000», где гендиректор Сергей Моторин. Кроме того, этот же человек — конечный владелец и «Квартала», и «Бауинвеста». Примечательно, что «Бауинвест», «Квартал» и «Он-строй» находятся по одному и тому же адресу. Причем у последних двух компаний совпадают даже номера офисов. По данным базы на 27 августа 2019 года, 23 августа у ООО «Квартал» заблокировали банковские счета. По телефону представитель ООО «Квартал» отказалась разговаривать с журналистом Юга.ру. Она сказала, что не знает ничего по поводу проектов в Новороссийске, и положила трубку. После этого на звонки и сообщения не отвечала. Журналист Юга.ру отправилась по указанному адресу, однако офис найти не удалось. По данным «Контур.Фокуса», компания находится в бизнес-центре, где несколько входов. Но охранники, находящиеся там, не слышали ни о такой организации, ни о том, где находится такой номер кабинета. Один из них даже посмотрел в учетной книге компаний, но «Квартала» в списке не оказалось.