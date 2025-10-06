«На пороге октябрь, а мы детей из ковшиков обмываем». На Ставрополье жители Невинномысска четвертый месяц живут без горячей воды

В Невинномысске жителям не подают горячую воду. Ресурс отключили еще в середине лета

В начале июля невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проинформировал жителей об отключении горячей воды. В компании объяснили, что это вынужденная мера, и в это время будет проводиться ремонт теплосетей и оборудования. Ресурс обещали вернуть до 15 сентября.



28 сентября в ГУП СК «Крайтеплоэнерго» заявили, что работы по технологическим врезкам на трубопроводе подходят к концу, и уже скоро воду вернут в дома жителей. Но этого не произошло.

Губернатор Ставрополья предложил создать колл-центр по вопросам водоснабжения: Жители считают, что это не решит проблему

Затем филиал вышел на связь 5 октября, сообщив, что «завершены работы по заливке неподвижных опор, планируется заполнить трубопровод главной магистрали, районных и квартальных теплосетей от Невинномысской ГРЭС». Только после этого теплоноситель будет подан на нужды горячего водоснабжения.



По состоянию на 6 октября ресурс жителям так и не вернули. Четыре месяца горожане массово жалуются на отсутствие горячей воды в соцсетях: «До каких пор нам будут вешать лапшу по поводу подачи горячей воды? На пороге октябрь, а мы детей и стариков из ковшиков обмываем. Конкретную дату никто не может предсказать. Идут одни бессмысленные отписки от Крайтепло».

«Каждый год плановое отключение воды превращается в программу сдохни или умри. Ни одна инстанция не слушает и на контакты не идет. Люди в отчаянии, уже не знают куда им идти».

«Невинномысск уже 106 дней без горячей воды и отопления. Где комментарий от первого лица края на этот счет? Почему официальные лица замалчивают проблему 80 тыс. жителей Невинномысска? Кто ответит за срыв контракта на социально значимом объекте?»

«Почти четыре месяца прошло со дня начала ремонта магистрали. На улице холодно, вода из крана ледяная. Прошу огласить сроки возобновления подачи теплоносителя! Про первую магистраль писать не нужно, мой дом к ней не относится. Красиво рапортуют, что ремонт закончен, а жители продолжают страдать, даже те, кто на первой магистрали».

По данным на 2025 год, население Невинномысска составляет 113 112 человек.

Напомним, что 29 сентября в Ставропольском крае из-за резкого похолодания стартовал отопительный сезон. Губернатор региона заявил, что власти муниципалитетов края должны принимать решение о включении котельных, основываясь не только на мнении жителей и прогнозе погоды, но и на «здравом смысле».