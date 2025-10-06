«На пороге октябрь, а мы детей из ковшиков обмываем». На Ставрополье жители Невинномысска четвертый месяц живут без горячей воды
В Невинномысске жителям не подают горячую воду. Ресурс отключили еще в середине лета
В начале июля невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проинформировал жителей об отключении горячей воды. В компании объяснили, что это вынужденная мера, и в это время будет проводиться ремонт теплосетей и оборудования. Ресурс обещали вернуть до 15 сентября.
28 сентября в ГУП СК «Крайтеплоэнерго» заявили, что работы по технологическим врезкам на трубопроводе подходят к концу, и уже скоро воду вернут в дома жителей. Но этого не произошло.
Губернатор Ставрополья предложил создать колл-центр по вопросам водоснабжения:
Затем филиал вышел на связь 5 октября, сообщив, что «завершены работы по заливке неподвижных опор, планируется заполнить трубопровод главной магистрали, районных и квартальных теплосетей от Невинномысской ГРЭС». Только после этого теплоноситель будет подан на нужды горячего водоснабжения.
По состоянию на 6 октября ресурс жителям так и не вернули. Четыре месяца горожане массово жалуются на отсутствие горячей воды в соцсетях:
- «До каких пор нам будут вешать лапшу по поводу подачи горячей воды? На пороге октябрь, а мы детей и стариков из ковшиков обмываем. Конкретную дату никто не может предсказать. Идут одни бессмысленные отписки от Крайтепло».
- «Каждый год плановое отключение воды превращается в программу сдохни или умри. Ни одна инстанция не слушает и на контакты не идет. Люди в отчаянии, уже не знают куда им идти».
- «Невинномысск уже 106 дней без горячей воды и отопления. Где комментарий от первого лица края на этот счет? Почему официальные лица замалчивают проблему 80 тыс. жителей Невинномысска? Кто ответит за срыв контракта на социально значимом объекте?»
- «Почти четыре месяца прошло со дня начала ремонта магистрали. На улице холодно, вода из крана ледяная. Прошу огласить сроки возобновления подачи теплоносителя! Про первую магистраль писать не нужно, мой дом к ней не относится. Красиво рапортуют, что ремонт закончен, а жители продолжают страдать, даже те, кто на первой магистрали».
По данным на 2025 год, население Невинномысска составляет 113 112 человек.
Напомним, что 29 сентября в Ставропольском крае из-за резкого похолодания стартовал отопительный сезон. Губернатор региона заявил, что власти муниципалитетов края должны принимать решение о включении котельных, основываясь не только на мнении жителей и прогнозе погоды, но и на «здравом смысле».
