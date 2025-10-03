В Краснодаре в районе будущего перехода на улице Дзержинского изменят движение автомобилей
На улице Дзержинского в Краснодаре временно изменят схему движения. Там начнется второй этап строительства подземного перехода
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 6:00 15 октября на улице Дзержинского в районе Грибоедова и Нахимова введут временную схему движения. Это связано с началом второго этапа строительства подземного пешеходного перехода.
Движение транспорта ограничат в направлении к ТЦ «Красная площадь» и в центр города. Количество полос останется прежним.
В декабре 2024 года в Краснодаре открыли подземный переход на улице Красных Партизан:
Специалисты перенесут коммуникации, подключат газопровод, установят лифты, обустроят остановки и тротуары. Также обновят разметку и знаки.
Напомним, что строительство подземного перехода на улице Дзержинского началось в конце февраля 2025 года. Он обойдется почти в 154 млн рублей. Проект выполняет ООО «Стройтранс».
Длина подземного перехода составить 74,5 метра, а ширина — 4 метра. Для маломобильных людей установят лифты. Открыть подземник планировали в первой половине 2026 года.
2 августа мэр Краснодара Евгений Наумов признал, что стройка идет с отставанием от графика из-за сложностей с переносом сетей. Вот, как она выглядела в конце сентября:
Ранее Юга.ру писали, как будет ходить транспорт по улице Дзержинского во время строительства подземного перехода.