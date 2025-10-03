В Краснодаре в районе будущего перехода на улице Дзержинского изменят движение автомобилей

На улице Дзержинского в Краснодаре временно изменят схему движения. Там начнется второй этап строительства подземного перехода

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 6:00 15 октября на улице Дзержинского в районе Грибоедова и Нахимова введут временную схему движения. Это связано с началом второго этапа строительства подземного пешеходного перехода.

Движение транспорта ограничат в направлении к ТЦ «Красная площадь» и в центр города. Количество полос останется прежним.