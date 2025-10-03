В Краснодаре в районе будущего перехода на улице Дзержинского изменят движение автомобилей

Краснодарский край

Распечатать

  • Фото со стройки подземного перехода на улице Дзержинского, 26 сентября 2025 год © Скриншот из телеграм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/88181
    Фото со стройки подземного перехода на улице Дзержинского, 26 сентября 2025 год © Скриншот из телеграм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/88181

На улице Дзержинского в Краснодаре временно изменят схему движения. Там начнется второй этап строительства подземного перехода

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 6:00 15 октября на улице Дзержинского в районе Грибоедова и Нахимова введут временную схему движения. Это связано с началом второго этапа строительства подземного пешеходного перехода.

Движение транспорта ограничат в направлении к ТЦ «Красная площадь» и в центр города. Количество полос останется прежним.

В декабре 2024 года в Краснодаре открыли подземный переход на улице Красных Партизан:

Специалисты перенесут коммуникации, подключат газопровод, установят лифты, обустроят остановки и тротуары. Также обновят разметку и знаки.

Напомним, что строительство подземного перехода на улице Дзержинского началось в конце февраля 2025 года. Он обойдется почти в 154 млн рублей. Проект выполняет ООО «Стройтранс».

Длина подземного перехода составить 74,5 метра, а ширина — 4 метра. Для маломобильных людей установят лифты. Открыть подземник планировали в первой половине 2026 года.

2 августа мэр Краснодара Евгений Наумов признал, что стройка идет с отставанием от графика из-за сложностей с переносом сетей. Вот, как она выглядела в конце сентября:

Ранее Юга.ру писали, как будет ходить транспорт по улице Дзержинского во время строительства подземного перехода.

Автомобили Дороги Краснодар Строительство Транспорт

Новости

В Новороссийске отремонтируют участок трассы М-4 «Дон». На въезде со стороны Геленджика введут реверс
В Ростовской области фермеры могут закрыть хозяйства из-за сокращения лимита по НДС
В Туапсинском районе впервые за 10 лет собрали урожай чая. Плантации там возродили в 2024 году
Выставки в лодочных гаражах, экскурсии от художников, занятия по мозаике. В Геленджике пройдет фестиваль искусства
В Краснодаре в районе будущего перехода на улице Дзержинского изменят движение автомобилей
В Сочи текст рэпера-иноагента Оксимирона* попал в школьную олимпиаду по русскому языку. Как это объяснили власти?

Лента новостей

Рост налогов в России
1 октября, 16:00
Рост налогов в России
Почему казна просит еще и кто за это заплатит
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
30 сентября, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта

Реклама на сайте