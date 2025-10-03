До 20 литров в одни руки. Власти Крыма ужесточили лимиты на покупку бензина, а перекупщики стали продавать талоны на топливо

В Крыму ограничили продажу бензина с 30 до 20 литров в одни руки

1 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе ограничили продажи бензина на АЗС до 20 литров в одни руки один раз в сутки. С 29 сентября лимит составлял 30 литров.

По его словам, принимаемые меры пока не позволяют выровнять ситуацию с наличием необходимого объема топлива на АЗС. При этом Аксенов уточнил, что общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы власти обеспечивают бензином в полной мере.

Информацию об организации стабильных поставок обещают озвучить до конца дня 3 октября.

Также 2 октября издание «Экспресс Юг» обратило внимание, что на популярном сайте объявлений стали продавать талоны на бензин по завышенной цене. Стоимость литра достигает 125 рублей.