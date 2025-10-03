До 20 литров в одни руки. Власти Крыма ужесточили лимиты на покупку бензина, а перекупщики стали продавать талоны на топливо
В Крыму ограничили продажу бензина с 30 до 20 литров в одни руки
1 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе ограничили продажи бензина на АЗС до 20 литров в одни руки один раз в сутки. С 29 сентября лимит составлял 30 литров.
По его словам, принимаемые меры пока не позволяют выровнять ситуацию с наличием необходимого объема топлива на АЗС. При этом Аксенов уточнил, что общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы власти обеспечивают бензином в полной мере.
Информацию об организации стабильных поставок обещают озвучить до конца дня 3 октября.
Также 2 октября издание «Экспресс Юг» обратило внимание, что на популярном сайте объявлений стали продавать талоны на бензин по завышенной цене. Стоимость литра достигает 125 рублей.
2 октября председатель республиканского Совета министров Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму запасы топлива на фоне дефицита распределят по муниципалитетам. Он также пообещал каждый день публиковать актуальную информацию о наличии бензина на автозаправочных станциях республики.
«Будем ежедневно в утренние часы информировать крымчан о том, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо», — пояснил чиновник.
В Ассоциации туроператоров России заявили, что глобальных последствий для туротрасли из-за проблем с топливом эксперты пока не видят. Отсутствие топлива в Крыму сильно затруднило путешествия самостоятельных туристов, которые сталкиваются с необходимостью тщательного планирования маршрутов и заправки. Однако это не повлияло на работу экскурсионного транспорта и туроператоров.
«Изменений в графике проведения экскурсий или их подорожания нет. Коммерческий транспорт заправляется по талонам, которые покупались заранее. Ситуация может усугубиться, но пока нельзя сказать что бензина нет совсем: он то исчезает, то снова появляется», — рассказали представители одного из крымских туроператоров.
Как писали Юга.ру, власти РФ намерены устранять дефицит бензина отменой пошлин на топливо из Азии и неэкологичной присадкой.