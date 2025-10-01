Власти РФ намерены устранять дефицит бензина отменой пошлин на топливо из Азии и неэкологичной присадкой
Нескольким регионам России грозят перебои с бензином
1 октября Газета.ру сообщила, что четырем регионам России в ближайшее время грозят перебои с бензином. Это Восточная Сибирь, Дальний Восток, Крым и ряд республик Северного Кавказа.
Об этом заявил глава информационного центра энергетического комплекса «ИнфоТЭК» Александр Фролов. Среди названных причин — мало АЗС системообразующих, вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), рынок занят региональными игроками.
Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов относит к зоне риска также Поволжье, Кировскую и Нижегородскую области. Он прогнозирует, что к концу октября ситуация должна стабилизироваться.
«Коммерсантъ» сообщил, что российское правительство готовит меры поддержки топливного рынка. Среди них — обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.
Однако в документе говорится, что таким способом рынок удастся лишь стабилизировать, но не решить его проблемы. Есть риски ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами.
Также чиновники предлагают разрешить на полгода использовать при производстве бензина монометиланилин — октаноповышающую присадку. До 2016 года ее применяли на нефтеперерабатывающих заводах, но запретили из-за негативного влияния на окружающую среду. Таким образом, автомобильное топливо в России может стать менее экологичным.
«РИА Новости» пишут, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет сети заправок, запрашивая данные о ценообразовании и обеспеченности топливом. По данным Росстата, стоимость бензина в рознице опережает инфляцию девятую неделю подряд.
Как писали Юга.ру, 29 сентября в Севастополе ограничили продажу бензина до 30 литров на машину.