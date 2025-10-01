Власти РФ намерены устранять дефицит бензина отменой пошлин на топливо из Азии и неэкологичной присадкой

1 октября Газета.ру сообщила, что четырем регионам России в ближайшее время грозят перебои с бензином. Это Восточная Сибирь, Дальний Восток, Крым и ряд республик Северного Кавказа.

Об этом заявил глава информационного центра энергетического комплекса «ИнфоТЭК» Александр Фролов. Среди названных причин — мало АЗС системообразующих, вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), рынок занят региональными игроками.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов относит к зоне риска также Поволжье, Кировскую и Нижегородскую области. Он прогнозирует, что к концу октября ситуация должна стабилизироваться.