Власти РФ намерены устранять дефицит бензина отменой пошлин на топливо из Азии и неэкологичной присадкой

Краснодарский край, Вся Россия

1 октября Газета.ру сообщила, что четырем регионам России в ближайшее время грозят перебои с бензином. Это Восточная Сибирь, Дальний Восток, Крым и ряд республик Северного Кавказа.

Об этом заявил глава информационного центра энергетического комплекса «ИнфоТЭК» Александр Фролов. Среди названных причин — мало АЗС системообразующих, вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), рынок занят региональными игроками.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов относит к зоне риска также Поволжье, Кировскую и Нижегородскую области. Он прогнозирует, что к концу октября ситуация должна стабилизироваться.

«Коммерсантъ» сообщил, что российское правительство готовит меры поддержки топливного рынка. Среди них — обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

Однако в документе говорится, что таким способом рынок удастся лишь стабилизировать, но не решить его проблемы. Есть риски ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами.

Также чиновники предлагают разрешить на полгода использовать при производстве бензина монометиланилин — октаноповышающую присадку. До 2016 года ее применяли на нефтеперерабатывающих заводах, но запретили из-за негативного влияния на окружающую среду. Таким образом, автомобильное топливо в России может стать менее экологичным.

«РИА Новости» пишут, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет сети заправок, запрашивая данные о ценообразовании и обеспеченности топливом. По данным Росстата, стоимость бензина в рознице опережает инфляцию девятую неделю подряд.

Как писали Юга.ру, 29 сентября в Севастополе ограничили продажу бензина до 30 литров на машину.

