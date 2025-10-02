Жители Краснодара снова выходят с пикетами против застройки зеленой зоны в ЮМР

В преддверии общественных обсуждений по строительству храма в Юбилейном микрорайоне жители Краснодара начали выходить на одиночные пикеты

1 октября портал 93.ру сообщил, что в Краснодаре прошел одиночный пикет против возведения в Юбилейном микрорайоне очередного храма. Девушка вышла с плакатом с надписью «Нет застройке зеленой зоны ЮМР».

Как сообщила журналистка издания, пикетчица простояла ровно один час, после чего сотрудники полиции провели ее к своей машине для опроса. 

2 октября с одиночным пикетом вышел мужчина. Он стоял около краевой администрации.

Напомним, 29 августа 2024 года стало известно, что на Рождественской набережной в ЮМР может появиться новый храм. Однако жители выступили против, так как не хотят лишиться зеленой зоны.

Они начали выходить на одиночные пикеты и собрали тысячи подписей против этой инициативы. Также горожане записывали обращения к главе СКР Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину. Губернатор Кубани и мэр Краснодара поддержали строительство храма в ЮМР. При этом градоначальник сообщал, что в районе появится еще и парк.

В октябре местные жители запустили флешмоб фотографий любимой зеленой зоны, которую хотят забрать под строительство. Горожане выкладывали снимки с хэштегом #Янепустырь.

В ноябре в сеть слили эскизы проекта храма. Общая площадь первого этажа составит 3 тыс. 25 кв. метров, второго — 1 тыс. 132 кв. метра. Почти 290 «квадратов» займет воскресная школа.

26 сентября 2025 года на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление о проведении общественных обсуждений по строительству храма в Юбилейном. Они пройдут с 13 по 19 октября. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2026 году разработают проект набережной вдоль реки Кубани в ЮМР. 

