Температура моря ниже нормы. На курортах Краснодарского края завершился купальный сезон?

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая температура воды в Черном и Азовских морях 2 октября

2 октября краевой гидрометцентр сообщил температуры воды на курортах Краснодарского края. 

Температура воды в Черном море:

  • 21 °С  — в Туапсе;
  • 20 °С — в Сочи и Новороссийске;
  • 19 °С — в Анапе и Геленджике. 

Вода в Азовском море холоднее:

  • 15 °С — в Темрюке и Приморско-Ахтарске;
  • 13 °С — в Ейске.

Отметим, что комфортной для купания считается температура воды 22 °С и выше.

Бархатный сезон завершается?:

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября. 

Позднее он сообщил, что на определенное время температура морей станет выше, чем температура воздуха. Однако ситуация изменится — с 3 октября в Краснодарском крае ожидается потепление до 26 °С. 

Как писали Юга.ру, температура воздуха в октябре в Краснодарском крае будет близка к норме.

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Курорты и туризм Новороссийск Погода Приморско-Ахтарский район Сочи Темрюкский район Туапсинский район Черное море

