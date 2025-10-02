Температура моря ниже нормы. На курортах Краснодарского края завершился купальный сезон?

Синоптики рассказали, какая температура воды в Черном и Азовских морях 2 октября

Отметим, что комфортной для купания считается температура воды 22 °С и выше.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября.

Позднее он сообщил, что на определенное время температура морей станет выше, чем температура воздуха. Однако ситуация изменится — с 3 октября в Краснодарском крае ожидается потепление до 26 °С.