Температура моря ниже нормы. На курортах Краснодарского края завершился купальный сезон?
Синоптики рассказали, какая температура воды в Черном и Азовских морях 2 октября
2 октября краевой гидрометцентр сообщил температуры воды на курортах Краснодарского края.
Температура воды в Черном море:
- 21 °С — в Туапсе;
- 20 °С — в Сочи и Новороссийске;
- 19 °С — в Анапе и Геленджике.
Вода в Азовском море холоднее:
- 15 °С — в Темрюке и Приморско-Ахтарске;
- 13 °С — в Ейске.
Отметим, что комфортной для купания считается температура воды 22 °С и выше.
Бархатный сезон завершается?:
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2025 году в Краснодарском крае бархатный сезон продлится дольше, чем обычно — до первой декады октября.
Позднее он сообщил, что на определенное время температура морей станет выше, чем температура воздуха. Однако ситуация изменится — с 3 октября в Краснодарском крае ожидается потепление до 26 °С.
Как писали Юга.ру, температура воздуха в октябре в Краснодарском крае будет близка к норме.