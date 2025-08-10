Синоптик рассказал, сколько будет длиться бархатный сезон в Краснодарском крае

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предстоящем бархатном сезоне на Кубани

9 августа ТАСС сообщило о прогнозе на предстоящий бархатный сезон на курортах Краснодарского края. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, комфортный период точно не закончится рано в этом году.

«По предварительным расчетам, бархатный сезон на курортах Черного моря рано точно не закончится. В первой декаде октября даже еще бархатный сезон прогнозируется. Там действительно очень высокая температура моря, а вода — это очень инерционная субстанция. А не воздух, который быстро охлаждается», — сказал он.

В настоящее время температура воды на курортах Черноморского побережья составляет 29 °С в Сочи, 28 °С — в Геленджике и Туапсе, 27 °С — в Темрюке и Ейске, 26 °С — в Новороссийске и Приморско-Ахтарске, 25 °С — в Анапе.

Бархатный сезон — период, когда температура морской воды и воздуха становятся примерно одинаковыми. Отличается, как правило, сухой безоблачной погодой.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проверили, что лучше от спасает от духоты в автобусах — кондиционер или пленка.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм Новороссийск Пляжи Погода Сочи Темрюкский район Черное море

