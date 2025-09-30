Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова заключили под стражу, но атаманом кубанских казаков он остался

Предыстория. 29 сентября стало известно, что вице-губернатор Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов решил отправиться на СВО в составе бригады «Кубань». В тот же день СМИ сообщили, что чиновника задержали по подозрению в хищении в особо крупном размере.

30 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для Александра Власова. Атамана Кубанского казачьего войска заключили под стражу на два месяца — до 29 ноября.