Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова заключили под стражу, но атаманом кубанских казаков он остался

Краснодарский край

  © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Суд избрал меру пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края

Предыстория. 29 сентября стало известно, что вице-губернатор Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов решил отправиться на СВО в составе бригады «Кубань». В тот же день СМИ сообщили, что чиновника задержали по подозрению в хищении в особо крупном размере.

30 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для Александра Власова. Атамана Кубанского казачьего войска заключили под стражу на два месяца — до 29 ноября.

Власова обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

На официальном сайте Кубанского казачьего войска Александр Власов по-прежнему представлен как атаман. Журналисты «Утреннего юга» сообщили, что во Всероссийском казачьем обществе не смогли оперативно прокомментировать это незаурядное событие, а в ККВ от комментариев прямо отказались. Таким образом, Власов стал первым руководителем ККВ, которого арестовали из-за подозрений в совершении преступления.

  © Скриншот с сайта slavakubani.ru
    © Скриншот с сайта slavakubani.ru

Как писали Юга.ру, 12 сентября 2024 года появилась информация, что на СВО отправился бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. 25 сентября стало известно, что его арестовали по подозрению в растрате госбюджета в особо крупном размере. Копайгородский до сих пор находится в СИЗО.

