Бывший мэр Краснодара стал врио главы Тамбовской области после участия в СВО

Егоров записал видеообрращение, в котором заявил , что руководство страны ставит перед ним другие задачи на федеральном уровне.

Президент предложил экс-градоначальнику стать врио главы Тамбовской области. Первышов согласился сменить на посту Максима Егорова, который возглавлял регион с 2022 года.

«Я однозначно возьмусь за это нелегкое дело. Я понимаю, что столкнусь с определенными трудностями, но все эти трудности я рассчитываю преодолеть именно с населением, с жителями Тамбовской области. Это очень важно для меня, как Вы и сказали, завоевать доверие. Мало завоевать, еще его необходимо в последующем оправдать», — сказал Первышов в беседе с президентом.

Также Первышов упомянул свое участие в программе «Время героев». По его словам, он сможет применить полученные навыки при управлении регионом.

«Время героев» — кадровая программа по обучению российских ветеранов и участников СВО по подготовке кадров для государственной службы и «формированию новой элиты».

Напомним, Евгений Первышов возглавлял администрацию Краснодара с декабря 2016 года по сентябрь 2021-го. 19 октября 2022 года он отправился добровольцем спецоперации в Украине. В ноябре новым мэром стал Евгений Наумов.

4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об уходе в отставку. По его словам, он переходит на другую работу.