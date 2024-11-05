Бывший мэр Краснодара стал врио главы Тамбовской области после участия в СВО
Экс-мэра Краснодара Евгения Первышова назначили врио главы Тамбовской области
4 ноября Владимир Путин встретился с бывшим мэром Краснодара Евгением Первышовым.
Президент предложил экс-градоначальнику стать врио главы Тамбовской области. Первышов согласился сменить на посту Максима Егорова, который возглавлял регион с 2022 года.
Егоров записал видеообрращение, в котором заявил, что руководство страны ставит перед ним другие задачи на федеральном уровне.
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«Я однозначно возьмусь за это нелегкое дело. Я понимаю, что столкнусь с определенными трудностями, но все эти трудности я рассчитываю преодолеть именно с населением, с жителями Тамбовской области. Это очень важно для меня, как Вы и сказали, завоевать доверие. Мало завоевать, еще его необходимо в последующем оправдать», — сказал Первышов в беседе с президентом.
Также Первышов упомянул свое участие в программе «Время героев». По его словам, он сможет применить полученные навыки при управлении регионом.
«Время героев» — кадровая программа по обучению российских ветеранов и участников СВО по подготовке кадров для государственной службы и «формированию новой элиты».
Напомним, Евгений Первышов возглавлял администрацию Краснодара с декабря 2016 года по сентябрь 2021-го. 19 октября 2022 года он отправился добровольцем спецоперации в Украине. В ноябре новым мэром стал Евгений Наумов.
4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об уходе в отставку. По его словам, он переходит на другую работу.
Как писали Юга.ру, экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского арестовали до 18 ноября. Его подозревают в растрате госбюджета в особо крупном размере. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.