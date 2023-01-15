Кубанских казаков обучили собирать дроны и отправили в зону СВО

Кубанское казачье войско направило на Донбасс добровольцев, подготовив их к «сборке и изготовлению» летательных аппаратов

12 января вице-губернатор Краснодарского края и атаман ККВ Александр Власов заявил , что майкопском филиале учебного центра «Кубань» обучили операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После этого их отправили выполнять боевые задачи в спецоперации в Украине в составе казачьего добровольческого отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16).

«Группа казаков-добровольцев проходила обучение по управлению БПЛА, а также их сборке и изготовлению. Направления подготовки включали инженерную, тактическую, полетную, топографическую подготовку, геопространственное ориентирование, радиоподготовку и корректировку артиллерии», — рассказал Власов.

Он добавил, что добровольцев обучают опытные казаки-инструкторы с боевым опытом. Теоретические занятия проводят в оборудованных кабинетах штаба, а управлять дронами учат на полигоне. После обучения казаки «становятся квалифицированными операторами, отвечающими за наземное управление беспилотными летательными аппаратами».