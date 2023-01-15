Кубанских казаков обучили собирать дроны и отправили в зону СВО

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала t.me/vlasovkuban
    © Фото из телеграм-канала t.me/vlasovkuban

Кубанское казачье войско направило на Донбасс добровольцев, подготовив их к «сборке и изготовлению» летательных аппаратов

12 января вице-губернатор Краснодарского края и атаман ККВ Александр Власов заявил, что майкопском филиале учебного центра «Кубань» обучили операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После этого их отправили выполнять боевые задачи в спецоперации в Украине в составе казачьего добровольческого отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16).

Интервью казачьего полковника об учебном центре «Кубань»:

«Группа казаков-добровольцев проходила обучение по управлению БПЛА, а также их сборке и изготовлению. Направления подготовки включали инженерную, тактическую, полетную, топографическую подготовку, геопространственное ориентирование, радиоподготовку и корректировку артиллерии», — рассказал Власов.

Он добавил, что добровольцев обучают опытные казаки-инструкторы с боевым опытом. Теоретические занятия проводят в оборудованных кабинетах штаба, а управлять дронами учат на полигоне. После обучения казаки «становятся квалифицированными операторами, отвечающими за наземное управление беспилотными летательными аппаратами».

Как сообщали Юга.ру, в октябре атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда заявил, что в СВО погибли 129 казаков, а к отправке готовили еще тысячу. Тогда в спецоперации уже участвовали 8 тыс. казаков.

Армия Казачество Кубанское казачье войско Образование Технологии Украина

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