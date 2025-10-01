Вышел трейлер сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

  Кадр из трейлера к сериалу «Полдень»
    Кадр из трейлера к сериалу «Полдень» © Скриншот видео с Rutube-канала «Институт развития интернета | ИРИ»

В сети появился первый трейлер научно-фантастического триллера по роману братьев Стругацких (18+)

Онлайн-кинотеатр Kion опубликовал трейлер сериала «Полдень». Проект представляет собой научно-фантастический триллер.

В основе лежит роман «Жук в муравейнике» Аркадия и Бориса Стругацких. Действие развивается в 2278 году. Прогрессор Лев Абалкин внезапно прерывает свою миссию на планете Надежда и возвращается на Землю. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти Абалкина и выяснить, что произошло.

В проекте снялись Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев, Софья Синицына. В первом сезоне будет шесть серий. Их снял режиссер Клим Козинский («Первый номер»).

«Полдень» будет доступен в онлайн-кинотеатрах Kion и Okko. Точную дату выхода сериала назовут позже.

Как писали Юга.ру, студия Disney выпустила первый трейлер фильма «Мандалорец и Грогу». 

Вышел трейлер сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких
