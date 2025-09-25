Вышел трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем в главной роли

В сети появился первый трейлер фантастического фильма «Мандалорец и Грогу» из вселенной «Звездных войн» (16+)

Студия Disney выпустила первый трейлер фильма «Мандалорец и Грогу». Он станет продолжением сериала «Мандалорец».

Режиссером ленты выступил Джон Фавро, на профессиональном счету которого две части «Железного человека», «Ковбои против пришельцев», «Повар на колесах», «Книга джунглей», «Король Лев». Главную роль исполнил Педро Паскаль. Кроме него в фильме появятся Сигурни Уивер, Джонатан Койн и Джереми Аллен Уайт.

По сюжету Новая Республика обращается за помощью к Дину Джарину и его молодому ученику Грогу, чтобы помочь восстановить порядок в галактике после падения Империи.

«Мандалорец и Грогу» выйдет в зарубежных кинотеатрах 22 мая 2026 года. В России официального проката картины скорее всего не будет.

