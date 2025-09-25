Вышел трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем в главной роли

В сети появился первый трейлер фантастического фильма «Мандалорец и Грогу» из вселенной «Звездных войн» (16+)

Режиссером ленты выступил Джон Фавро, на профессиональном счету которого две части «Железного человека», «Ковбои против пришельцев», «Повар на колесах», «Книга джунглей», «Король Лев». Главную роль исполнил Педро Паскаль. Кроме него в фильме появятся Сигурни Уивер, Джонатан Койн и Джереми Аллен Уайт.

Студия Disney выпустила первый трейлер фильма «Мандалорец и Грогу». Он станет продолжением сериала «Мандалорец».

По сюжету Новая Республика обращается за помощью к Дину Джарину и его молодому ученику Грогу, чтобы помочь восстановить порядок в галактике после падения Империи.

«Мандалорец и Грогу» выйдет в зарубежных кинотеатрах 22 мая 2026 года. В России официального проката картины скорее всего не будет.