В России снимут фильм про рэпера Басту. Когда ждать в кинотеатрах?

Кинокомпания «Темп» снимет байопик про рэпера и основателя лейбла Gazgolder Басту

Режиссером и сценаристом проекта выступит Стас Иванов, работавший над криминально-драматическим сериалом «ЮЗЗЗ» про самый опасный район Ростова-на-Дону. Производством занимается кинокомпания «Темп», выпустившая музыкальный фильм «Руки Вверх» про развитие карьеры Сергея Жукова и Алексея Потехина.

23 сентября телеграм-канал «Новости кинопроизводства» сообщил , что в России снимут хип-хоп байопик про рэпера и основателя лейбла Gazgolder Басту (Василия Вакуленко). Фильм получил название «Баста. Начало игры».

Пока неизвестно, кто исполнит роль Басты в картине. Премьера намечена на 2026 год.

Василий Вакуленко начал карьеру в конце 1990-х как участник ростовской группы «Каста». Вскоре музыкант пошел своим путем и в 2006 году выпустил дебютный альбом «Баста 1».

Позже он основал лейбл Gazgolder и запустил одноименное мультимедийное объединение с клубом и студией. У Басты есть несколько альтер-эго: Ноггано, N1NT3ND0, Gorilla Zippo и Bratia Stereo.

В 2022 году вышел документальный фильм «Баста. Суперигра». В нем снялись Иван Ургант, Константин Хабенский, Скриптонит, Гуф и Сергей Шнуров.