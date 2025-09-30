В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Счастливые моменты»

  • © Коллаж из работ художника Сергея Карпенко, предоставлены пресс-службой сети кинотеатров «Монитор»
    © Коллаж из работ художника Сергея Карпенко, предоставлены пресс-службой сети кинотеатров «Монитор»

В Краснодаре покажут работы художника Сергея Карпенко (6+)

В кинотеатре «Монитор Сити de Luxe» открылась выставка «Счастливые моменты». Зрителям покажут живописные работы художника Сергея Карпенко.

На картинах мастер изобразил истории из жизни, близких людей, радостные и самые значимые мгновения.

Черный, белый, красный и девицы в кокошниках:

«Объединяет работы удивительное чувство гармонии. Художник создает собственный уникальный мир, полный эмоций и значимых деталей. Искренность, любовь, вера в добро и тепло человеческого сердца наполняют созданные художником образы», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 28 ноября в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит фотовыставка «Неовидение». Посетители могут увидеть больше 100 работ мастеров со всей России.

