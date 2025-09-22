В Краснодаре пройдет фотовыставка «Неовидение»

В Краснодаре покажут больше 100 работ мастеров со всей России

Среди участников как признанные мастера из Союза фотохудожников, так и молодые авторы из разных городов страны. Можно оценить фотографии Евгения Степанова из Тулы, Елены Хазиной из Рязани, Бориса Кравецкого из Санкт-Петербурга, Юлии Савиной из Хотьково, Ирины Бородиной из Иркутска, Зары Нехай из Майкопа и других.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 25 сентября открытие фотовыставки «Неовидение». Посетители смогут увидеть больше 100 работ мастеров со всей России.

«Приглашаем зрителей, готовых увидеть фотографию заново. Тех, кто устал от «красивых картинок» и хочет новых, искренних, смелых, неудобных кадров, которые заставляют остановиться, задуматься и пересмотреть их. Это выставка-исследование для людей, готовых к диалогу с искусством», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 5 октября по улице Красной, 15. В день открытия вход свободный.