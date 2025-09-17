Черный, белый, красный и девицы в кокошниках. В Краснодаре откроется выставка «Иносказание»
В краснодарском арт-пространстве состоится открытие выставки художницы Яны Антоновой (18+)
Краснодарская площадка «СТЕНарт» анонсировала на 20 и 21 сентября открытие выставки «Иносказание» художницы Яны Антоновой. В своих работах она использует черный, белый и красные цвета, а главные героини картин — девицы в кокошниках.
«Главные героини работ — женщины, через них я рассказываю о женском: переживаниях, чувствах, радостях, мыслях. Довольно часто встречающийся на моих работах кокошник — как элемент не только русской культуры, но и символ бережного отношения к себе, внутренней силы и опоры», — отметила художница.
Яна рассказала медиа «Афиша Краснодар», что она — интуитивный автор, который отражает текущие события или отношение к ним в своих произведениях.
Помимо самой выставки в арт-пространстве организуют культурную программу.
20 сентября:
15:00 — лекция о художнике Иване Билибине от члена Союза журналистов Татьяны Чановой, а также общение с дизайнером Майей Трофимовой и организаторами модельных курсов Марией Снурник и Ириной Токаревой. Стоимость участия — 1500 рублей. Запись по телефону +7 (918) 432-19-52;
17:00 — открытие выставки «Иносказание» и общение с Яной Антоновой, показ коллекции «Графичелло», выступление творческой лаборатории «Сено»;
19:00 — розыгрыш подарков.
21 сентября:
14:00-20:00 — работа выставки «Иносказание»;
14:30-18:00 — «ВечерЯны» с участием клуба русской культуры «Исток». Гости примут участие в хороводах, танцах и русских забавах;
19:00 — розыгрыш подарков.
Выставка состоится в пространстве «СТЕНарт» по улице Кирова, 77. Вход бесплатный. Приветствуется черно-бело-красный дресс-код.
В дальнейшем выставка будет работать до 19 октября. Посетить ее можно будет предварительно связавшись с организаторами по телефонам 8 (918) 432-19-52 или 8 (918) 257-92-40.
Яна Антонова — художница и иллюстраторка из Саратова. В 2025 году она вступила в Союз художников России и начала участвовать в выставках и арт-фестивалях. В 2016 году Яна получила премию Петрова-Водкина за проект «Красные ворота. Против течения».
В 2021 году она участвовала в международном арт-симпозиуме Machanents Postman of Art в Армении, в 2022 — в выставке «Арт Мир». Также в 2022 году Яна представила свою выставку «Мифотворчество» в Краснодаре.
Помимо этого художница выпустила колоду метафорических карт «Краса», нарисовала этикетку для бутылок винодельни Aristov, оформила серию банок крафтового пива для пивоварни Brewlok и нарисовала мурал во Владимире в рамках 33zagfest.
Как писали Юга.ру, в августе во Владикавказе случайно нашли раннюю работу самого дорогого художника России — Эрика Булатова.