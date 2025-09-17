Черный, белый, красный и девицы в кокошниках. В Краснодаре откроется выставка «Иносказание»

Краснодарская площадка «СТЕНарт» анонсировала на 20 и 21 сентября открытие выставки «Иносказание» художницы Яны Антоновой. В своих работах она использует черный, белый и красные цвета, а главные героини картин — девицы в кокошниках.

«Главные героини работ — женщины, через них я рассказываю о женском: переживаниях, чувствах, радостях, мыслях. Довольно часто встречающийся на моих работах кокошник — как элемент не только русской культуры, но и символ бережного отношения к себе, внутренней силы и опоры», — отметила художница.

Яна рассказала медиа «Афиша Краснодар», что она — интуитивный автор, который отражает текущие события или отношение к ним в своих произведениях.