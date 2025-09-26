В южных регионах России появятся плавучие АЭС

«Росатом» будет строить в южных регионах плавучие атомные электростанции

26 сентября «РИА Новости» сообщили, что в южных регионах будут строить плавучие атомные электростанции (АЭС). Проектом займется «Росатом».

«Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 МВт. Мы уже готовы к тому, чтобы полноценно разворачивать это производство», — цитирует агентство заместителя генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации Андрея Никипелова.

22 мая 2020 года на Чукотке в городе Певек ввели в эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС «Академик Ломоносов». Она является самой северной атомной электростанцией в мире.

Плавучая АЭС работает по тому же принципу, что и обычная. Управляемая цепная реакция деления ядер урана в реакторе генерирует тепловую энергию.

При строительстве плавучих АЭС ядерные реакторы и оборудование размещают на специализированном судне, которое потом доставляют к месту эксплуатации и подключают к береговой инфраструктуре. Обычно их устанавливают в труднодоступных и изолированных регионах.

Напомним, в январе 2025 года появилась информация о возможном строительстве атомной электростанции «Южная» на территории Краснодарского края. В качестве места размещения рассматривали Ейск. В августе стало известно, что Кубань исключили из списка из-за дефицита электроэнергии.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре построят накопители энергии за 41 млрд рублей.


