В аэропорту Краснодара впервые после открытия начались задержки рейсов. В регионе объявлена угроза БПЛА
В краснодарском аэропорту возможны корректировки расписания. Днем 24 сентября задержаны рейсы на прилет и вылет
24 сентября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Краснодара возможны изменения рейсов и корректировка в расписании полетов на вылет и прилет.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Краснодара», — отметил Кореняко.
По данным онлайн-табло на 13:15, на вылет задерживается рейс в Москву (на два часа) и на прилет рейс из Стамбула (на полтора часа). Пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что в случае длительных задержек пассажиров обеспечат всем необходимым.
На фоне беспилотников и выборов:
Изменения в расписании рейсов связаны с введением ограничений на полеты утром 24 сентября в авиагаванях Сочи и Геленджика. Тогда на запасные аэродромы отправили семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.
Позднее ограничения вновь ввели в аэропорту Геленджика. На данный момент они сохраняются. Также в Новороссийске и Анапе объявили беспилотную опасность. Позднее угроза падения БПЛА была объявлена по всему Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, с 26 сентября «Победа» запускает рейсы из Санкт-Петербурга в Краснодар.