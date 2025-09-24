В аэропорту Краснодара впервые после открытия начались задержки рейсов. В регионе объявлена угроза БПЛА

В краснодарском аэропорту возможны корректировки расписания. Днем 24 сентября задержаны рейсы на прилет и вылет

24 сентября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Краснодара возможны изменения рейсов и корректировка в расписании полетов на вылет и прилет.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Краснодара», — отметил Кореняко.

По данным онлайн-табло на 13:15, на вылет задерживается рейс в Москву (на два часа) и на прилет рейс из Стамбула (на полтора часа). Пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что в случае длительных задержек пассажиров обеспечат всем необходимым.