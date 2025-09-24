В аэропорту Сочи и Геленджика задерживаются рейсы из-за атак беспилотников. Семь самолетов ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи и Геленджика задерживаются рейсы на прилет и вылет

В 07:40 ограничения сняли. Рейсы на прилет будут обслуживать по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов.

24 сентября в 07:14 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила , что воздушная гавань ввела временные ограничения на работу. Экипажи семи рейсов ушли на запасные аэродромы.

По данным онлайн-табло на 09:00, на вылет перенесли рейсы в Москву, Казань, Челябинск, Тбилиси, Нижний Новгород, Анталью, Санкт-Петербург, Ижевск, Самарканд, Новый Уренгой, Уфу, Стамбул, Салехард, Ереван, Самару, Сургут, Сыктывкар. Время задержек составляет от 1 до 13 часов.

На срок до одного часа задерживаются рейсы в Москву, Уфу, Екатеринбург, Анталью, Минеральные Воды, Киров.

На прилет опаздывают рейсы из Екатеринбурга, Челябинска, Стамбула, Минеральных Вод, Кургана, Тюмени, Москвы, Тбилиси, Антальи, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары. Время задержек — от 1 до 13 часов.

До одного часа опаздывают рейсы из Перми, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Грозного, Махачкалы, Сургута, Саратова, Москвы, Кирова.

Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Геленджика. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

На вылет задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Самолеты в Казань и Екатеринбург отменили. На прилет задержек нет.