Туристы стали отдыхать в Адыгее вдвое дольше — аналитики

Адыгея

Распечатать

  • Водопады Руфабго в Адыгее © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Водопады Руфабго в Адыгее © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Этим летом в Адыгее вдвое выросло количество туристов, приезжающих на одну-две недели

По данным аналитической платформы «Геоэффект» от МТС, этим летом туристы стали проводить в Адыгее значительно больше времени. Доля гостей, которые отдыхают в республике от недели до двух, выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось число тех, кто приезжает в Адыгею повторно за сезон.

Основную роль в этом сыграли пешие туристы. Длительный отдых обеспечили организованные треккинговые группы и самостоятельные путешественники на маршрутах Кавказского биосферного заповедника.

Отель под тысячами звезд:

География туристов тоже расширилась. Традиционно больше половины гостей приехали из Краснодарского края, и их число выросло на 10%. В тройке лидеров по-прежнему Ростовская и Ставропольская области. А в топ-10 регионов в этом году вошли Москва, Санкт-Петербург и Воронежская область.

Наметился и другой интересный тренд. Если прошлым летом мужчин-туристов было почти в полтора раза больше, чем женщин, то в этом году соотношение практически сравнялось.

Осень в Домбае:

Самые многочисленные возрастные группы отдыхающих — подростки и дети до 17 лет, а также люди от 35 до 44 лет. Большинство выбирают Адыгею для бюджетного отдыха, часто останавливаясь в палатках. Но доля тех, кто бронировал гостиницы и базы отдыха, этим летом увеличилась более чем в два раза.

Читайте также: Море в мазуте, туристы — в горах. Как экологическая катастрофа изменила отдых в Краснодарском крае.

Адыгея Курорты и туризм МТС путешествия Статистика

Новости

В Ростовской области из-за атак БПЛА снизилось производство и экспорт нефти
Крокодилы в зоопарке Ейска все же погибли в пожаре. Тела животных вывезли и закопали
В аэропорту Сочи и Геленджика задерживаются рейсы из-за атак беспилотников. Семь самолетов ушли на запасные аэродромы
«Грустное» искусство, «слезный» квест, лекция об истории мужского плача. В Краснодаре пройдет «Фестиваль слез»
В России снимут фильм про рэпера Басту. Когда ждать в кинотеатрах?
Экоцентр Краснодара изменил график работы. Когда его можно посетить и сдать вторсырье?

Лента новостей

Реклама на сайте