Туристы стали отдыхать в Адыгее вдвое дольше — аналитики

Этим летом в Адыгее вдвое выросло количество туристов, приезжающих на одну-две недели

По данным аналитической платформы «Геоэффект» от МТС, этим летом туристы стали проводить в Адыгее значительно больше времени. Доля гостей, которые отдыхают в республике от недели до двух, выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось число тех, кто приезжает в Адыгею повторно за сезон.

Основную роль в этом сыграли пешие туристы. Длительный отдых обеспечили организованные треккинговые группы и самостоятельные путешественники на маршрутах Кавказского биосферного заповедника.

География туристов тоже расширилась. Традиционно больше половины гостей приехали из Краснодарского края, и их число выросло на 10%. В тройке лидеров по-прежнему Ростовская и Ставропольская области. А в топ-10 регионов в этом году вошли Москва, Санкт-Петербург и Воронежская область.

Наметился и другой интересный тренд. Если прошлым летом мужчин-туристов было почти в полтора раза больше, чем женщин, то в этом году соотношение практически сравнялось.