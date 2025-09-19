Гигантская змея атакует. Вышел трейлер комедийного хоррора «Анаконда»

  • Кадр из трейлера к фильму «Анаконда» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Анаконда» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

В сети появился первый трейлер фильма «Анаконда» с Джеком Блэком (18+)

Sony опубликовала первый трейлер комедийного переосмысления «Анаконды» 1997 года. Картина является не прямым ремейком классического хоррора, а его оригинальной интерпретацией.

Режиссером и соавтором сценария выступил Том Гормикэн, ранее поставивший «Невыносимую тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем. Главные роли исполнили Пол Радд, Джек Блэк, Даниэла Мелшиор, Тандиве Ньютон, Селтон Мелу и другие.

Сюжет ленты вращается вокруг друзей, переживающих кризис среднего возраста. Чтобы встряхнуться, они решают переснять свой любимый фильм юности и отправляются в настоящие джунгли.

В оригинальной картине 1997 года съемочная группа National Geographic едет на охоту за самой большой и смертоносной змеей в мире. В главных ролях снялись Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Айс Кьюб и Джон Войт.

Мировая премьера фильма состоится 25 декабря.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 сентября состоится показ и обсуждение с критиком фильма «Филателия» Натальи Назаровой.

