Гигантская змея атакует. Вышел трейлер комедийного хоррора «Анаконда»

Кадр из трейлера к фильму «Анаконда» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

В сети появился первый трейлер фильма «Анаконда» с Джеком Блэком (18+)

Sony опубликовала первый трейлер комедийного переосмысления «Анаконды» 1997 года. Картина является не прямым ремейком классического хоррора, а его оригинальной интерпретацией. Режиссером и соавтором сценария выступил Том Гормикэн, ранее поставивший «Невыносимую тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем. Главные роли исполнили Пол Радд, Джек Блэк, Даниэла Мелшиор, Тандиве Ньютон, Селтон Мелу и другие.

Сюжет ленты вращается вокруг друзей, переживающих кризис среднего возраста. Чтобы встряхнуться, они решают переснять свой любимый фильм юности и отправляются в настоящие джунгли. В оригинальной картине 1997 года съемочная группа National Geographic едет на охоту за самой большой и смертоносной змеей в мире. В главных ролях снялись Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Айс Кьюб и Джон Войт. Мировая премьера фильма состоится 25 декабря.