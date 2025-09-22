В Краснодаре состоится ярмарка в поддержку людей с аутизмом

Краснодарский край

  • © Фото предоставлено пресс-службой организации «Открытая среда»
Краснодарская благотворительная организация «Открытая среда» устраивает ярмарку в поддержку людей с РАС (0+)

Пресс-служба благотворительной организации «Открытая среда» сообщила Юга.ру о проведении ярмарки «#клевер_сад» 27 сентября. Организовывает мероприятие детский сад «Клевер Дом». 

На ярмарке можно будет приобрести разнообразные изделия ручной работы, сувениры, угощения. Также в программе мастер-классы от мастеров, музыка и интерактивные зоны для детей и взрослых. 

Все вырученные средства отправятся в поддержку и развитие инклюзивных программ для подопечных фонда «Открытая среда» — людей с расстройствами аутистического спектра и их семей.

«Мир должен быть открытым для всех»:

«Для нас важно не только собрать средства, но и показать, что инклюзия — это про всех нас. Когда люди приходят на ярмарку, выбирают подарки, общаются и узнают о наших ребятах, они становятся частью перемен. И вместе мы можем гораздо больше», — отметила специалистка фонда Алина Перадзе. 

Ярмарка состоится 27 сентября с 11:00 до 15:00 в детском саду «Клевер Дом» по улице Академической, 24. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работают люди с ментальными нарушениями.

