В Краснодаре состоится ярмарка в поддержку людей с аутизмом

Пресс-служба благотворительной организации «Открытая среда» сообщила Юга.ру о проведении ярмарки «#клевер_сад» 27 сентября. Организовывает мероприятие детский сад «Клевер Дом».

На ярмарке можно будет приобрести разнообразные изделия ручной работы, сувениры, угощения. Также в программе мастер-классы от мастеров, музыка и интерактивные зоны для детей и взрослых.

Все вырученные средства отправятся в поддержку и развитие инклюзивных программ для подопечных фонда «Открытая среда» — людей с расстройствами аутистического спектра и их семей.