Семь отелей Краснодарского края вошли в рейтинг лучших в России. Где они находятся?

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал рейтинг лучших отелей страны. В него вошли места из Сочи, Сириуса, Анапы, Абрау-Дюрсо и Геленджика

4 сентября издание и путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал список лучших 50 отелей России в 2025 году. В рейтинг попали семь мест из Краснодарского края. 

Публикуем список:

  • 3 место — отель Mantera Supreme в Сириусе;
  • 13 место — FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon в Анапе;
  • 18 место — Imperial & Champagne Spa в Абрау-Дюрсо;
  • 24 место — Abrau Light Resort в Абрау-Дюрсо;
  • 33 место — Rodina Grand Hotel & SPA в Сочи;
  • 39 место — «Метрополь Гранд Отель» в Геленджике;
  • 49 место — «Богатырь» в Сириусе. 

Голосование проводилось с июня по август 2025 года. Оценивали отели 500 российских экспертов, среди которых предприниматели, инвесторы, рестораторы, отельеры, шефы, лидеры мнений и представители бизнес-сообщества.

Винодельни, чайная плантация, форелевое хозяйство:

Жюри оценивало отели без привязки к уровню звездности, ценового сегмента и расположения — эксперты озвучивали свои любимые проекты. 

«При этом на самом деле очень сложно определить, какие именно составляющие успеха — история здания, архитектура, дизайн, атмосфера, уровень сервиса, соотношение цены и качества, концепции и популярность расположенных в отеле ресторанов (в том числе от сторонних ресторанных групп) и многие-многие другие причины — в итоге и помогли победителям войти в список лучших из лучших», — отметили в путеводителе.  

50 Best Tastes of Russia («50 лучших вкусов России») — это ежегодные рейтинги. Путеводитель собирает списки из 50 лучших объектов гастрономического туризма, отелей, дизайнерских проектов, производителей деликатесов, вин и другого. 

Как писали Юга.ру, в августе отдых в пятизвездочных отелях Сочи оказался дороже, чем на Пхукете и в Дубае.

Абрау-Дюрсо Анапа Геленджик Курорты и туризм отдых Отели Рейтинги Сочи

