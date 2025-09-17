В Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии в честь Дня города. Узнали, по каким маршрутам и во сколько
В честь Дня Краснодара состоятся три бесплатные экскурсии. Участники отправятся в Екатеринодар и пройдут по Красной и Рашпилевской (0+)
Туристско-информационный центр Краснодара анонсировал на 27 сентября бесплатные экскурсии по краевой столице. Они пройдут в честь празднования Дня города.
Желающие могут отправиться на одну из трех экскурсий:
«Купеческая улица Красная». Гид расскажет об истории основания Екатеринодара и его развитии во второй половине XIX века. Старт экскурсии — улица Постовая возле Войскового собора святого Александра Невского. Далее участники отправятся через Екатерининский сквер, Пушкинскую площадь и улицу Красную. Завершится маршрут в сквере имени Жукова;
«Из Екатеринодара в Краснодар». Экскурсанты прогуляются по Александровскому бульвару на улице Красной и узнают о дореволюционных современных памятниках, интерактивных скульптурах и архитектуре советского периода;
«Генеральская сестра улицы Красной». Вместе с экскурсоводом участники пройдут по улице Рашпилевской. Они увидят Дом Улагая, здание бывшего Кубанского областного правления, сквер «Дружбы народов», дом врача Рохлина, дом купца Горчакова, здание бывшей народной аудитории Александро-Невского братства, почтово-телеграфную и телефонную контору, здание певческого хора и памятник Рашпилю.
Все экскурсии состоятся 27 сентября в 10:00. Участие бесплатное. Необходима предварительная запись по телефону 8 (861) 218-97-77.
