В Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии в честь Дня города. Узнали, по каким маршрутам и во сколько

В честь Дня Краснодара состоятся три бесплатные экскурсии. Участники отправятся в Екатеринодар и пройдут по Красной и Рашпилевской (0+)

Туристско-информационный центр Краснодара анонсировал на 27 сентября бесплатные экскурсии по краевой столице. Они пройдут в честь празднования Дня города.

Желающие могут отправиться на одну из трех экскурсий:

«Купеческая улица Красная». Гид расскажет об истории основания Екатеринодара и его развитии во второй половине XIX века. Старт экскурсии — улица Постовая возле Войскового собора святого Александра Невского. Далее участники отправятся через Екатерининский сквер, Пушкинскую площадь и улицу Красную. Завершится маршрут в сквере имени Жукова;

«Из Екатеринодара в Краснодар». Экскурсанты прогуляются по Александровскому бульвару на улице Красной и узнают о дореволюционных современных памятниках, интерактивных скульптурах и архитектуре советского периода;