В Краснодаре перекопают подъезд к железнодорожному вокзалу

С 22 сентября на Привокзальной площади Краснодара на два месяца ограничат движение автотранспорта

В понедельник, 22 сентября, на Привокзальной площади Краснодара стартует очередной этап ремонта сетей теплоснабжения. Трубы менять начали несколько недель назад, но до этого рабочие копали ямы внутри периметра безопасности ж/д-вокзала, на участках, где ремонт не мешал потоку пассажиров.

Теперь же будут перекапывать одну из двух полос для движения автотранспорта вдоль железнодорожного вокзала — ближнюю к зданию. Также временно демонтируют тротуар, который идет вдоль ограды вокзала.

Как поясняет пресс-служба краснодарской мэрии, этот участок будут ремонтировать в два этапа. Сначала перекопают отрезок от разворотного кольца троллейбуса до входа на территорию вокзала. Эти работы обещают закончить к «середине октября», после чего примутся за 30-метровый отрезок от входа на вокзал до трамвайных путей. Там планируют всё доделать «до середины ноября текущего года».