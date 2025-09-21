В Краснодаре перекопают подъезд к железнодорожному вокзалу

Краснодарский край

Распечатать

  • Привокзальная площадь Краснодара. С 22 сентября 2025 г. будет закрыта на ремонт полоса справа (та, что не закрыта шлагбаумами) © Скриншот сайта Google.com/maps
    Привокзальная площадь Краснодара. С 22 сентября 2025 г. будет закрыта на ремонт полоса справа (та, что не закрыта шлагбаумами) © Скриншот сайта Google.com/maps

С 22 сентября на Привокзальной площади Краснодара на два месяца ограничат движение автотранспорта

В понедельник, 22 сентября, на Привокзальной площади Краснодара стартует очередной этап ремонта сетей теплоснабжения. Трубы менять начали несколько недель назад, но до этого рабочие копали ямы внутри периметра безопасности ж/д-вокзала, на участках, где ремонт не мешал потоку пассажиров.

Теперь же будут перекапывать одну из двух полос для движения автотранспорта вдоль железнодорожного вокзала — ближнюю к зданию. Также временно демонтируют тротуар, который идет вдоль ограды вокзала.

Как поясняет пресс-служба краснодарской мэрии, этот участок будут ремонтировать в два этапа. Сначала перекопают отрезок от разворотного кольца троллейбуса до входа на территорию вокзала. Эти работы обещают закончить к «середине октября», после чего примутся за 30-метровый отрезок от входа на вокзал до трамвайных путей. Там планируют всё доделать «до середины ноября текущего года».

  • Схема ремонта проезжей части Привокзальной площади Краснодара осенью 2025 г. © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru
    Схема ремонта проезжей части Привокзальной площади Краснодара осенью 2025 г. © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru

Вторая полоса для движения автотранспорта все это время будет функционировать в обычном режиме. А движение пешеходов «будет осуществляться по временной схеме».

«Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений», — говорится в сообщении мэрии.

За недавнее время также стало известно о том, что в Краснодаре передумали закрывать движение по мосту возле аэропорта и что в Железноводске решили отреставрировать предсмертный ночлег Лермонтова.

дорога на курорт Дороги Железная дорога Капремонт Краснодар Ремонт дорог

Новости

Компания Wildberries купила крупнейший аэропорт Ингушетии
Живопись, нитяные шары, талисманы – какие мастер-классы пройдут в Японском саду Краснодара в сентябре-октябре
Галицкий зарегистрировал два новых бренда для выпуска алкоголя
Из Краснодара в Тель-Авив появится прямой авиарейс
В Краснодаре перекопают подъезд к железнодорожному вокзалу
Потребление спиртного в Краснодарском крае снизилось на 10%

Лента новостей

Реклама на сайте