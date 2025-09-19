В Краснодаре отложили перекрытие моста по улице Фадеева к аэропорту

  • Пересечение улиц Фадеева и Восточный Обход © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год
Движение по Фадеевскому путепроводу останется открытым до 22 ноября

Предыстория. В Краснодаре с 20 сентября на время реконструкции Фадеевского путепровода собирались ограничить движение автомобилей и пешеходов на участке улицы Фадеева от 1-го Мая до Аэропортовской. Для проезда к аэропорту и АЗС планировали организовать реверсивное движение по одной полосе улицы Аэропортовской. 

Для троллейбуса №7 должны были сделать разворотное кольцо на пересечении улиц Фадеева и 1-го Мая. 11 сентября после открытия аэропорта власти заявили, что схему движения электротранспорта придется скорректировать.

19 сентября департамент транспорта Краснодара сообщил, что с 20 сентября движение по Фадеевскому путепроводу останется открытым. Часть полос в сторону аэропорта закроют, а движение организуют двусторонним по полосам в сторону города.

Перекрытие полосы, сужение дороги и ограничение скорости:

До конца ноября специалисты будут готовить участок к реконструкции — уберут инженерные сети, демонтируют тротуары и контактную сеть троллейбуса, установят ливневки и подпорные стены. Троллейбус №7 продолжит ходить в аэропорт.

Полностью закроют путепровод и перейдут ко второму этапу реконструкции 22 ноября. Подробную информацию и схему движения транспорта пообещали опубликовать позже.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят расширить Ростовское шоссе за 22 млрд рублей.

