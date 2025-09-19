В Краснодаре отложили перекрытие моста по улице Фадеева к аэропорту
Движение по Фадеевскому путепроводу останется открытым до 22 ноября
Предыстория. В Краснодаре с 20 сентября на время реконструкции Фадеевского путепровода собирались ограничить движение автомобилей и пешеходов на участке улицы Фадеева от 1-го Мая до Аэропортовской. Для проезда к аэропорту и АЗС планировали организовать реверсивное движение по одной полосе улицы Аэропортовской.
Для троллейбуса №7 должны были сделать разворотное кольцо на пересечении улиц Фадеева и 1-го Мая. 11 сентября после открытия аэропорта власти заявили, что схему движения электротранспорта придется скорректировать.
19 сентября департамент транспорта Краснодара сообщил, что с 20 сентября движение по Фадеевскому путепроводу останется открытым. Часть полос в сторону аэропорта закроют, а движение организуют двусторонним по полосам в сторону города.
Перекрытие полосы, сужение дороги и ограничение скорости:
До конца ноября специалисты будут готовить участок к реконструкции — уберут инженерные сети, демонтируют тротуары и контактную сеть троллейбуса, установят ливневки и подпорные стены. Троллейбус №7 продолжит ходить в аэропорт.
Полностью закроют путепровод и перейдут ко второму этапу реконструкции 22 ноября. Подробную информацию и схему движения транспорта пообещали опубликовать позже.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят расширить Ростовское шоссе за 22 млрд рублей.