На Ставрополье отреставрируют дом, где Лермонтов ночевал перед дуэлью. За здание возьмутся после обращения в суд

В Железноводске восстановят подворье, где ночевал поэт Михаил Лермонтов. В московский суд подали иск о принудительной реставрации

18 сентября мэр Железноводска Евгений Бакулин сообщил, что «Подворье Карповых», где в 1841 году останавливался поэт Михаил Лермонтов и провел свою последнюю ночь перед дуэлью с Мартыновым, отреставрируют и превратят в музейно-гостиничный комплекс.

Бакулин отметил, что подворье находится в собственности инвесторов, с которыми власти вели переговоры «не один год».

Отметим, что новости о реставрации достопримечательности появились после того, как управление Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия отправило в Нагатинский районный суд Москвы иск с требованием провести ремонтные работы.