На Ставрополье отреставрируют дом, где Лермонтов ночевал перед дуэлью. За здание возьмутся после обращения в суд

Ставропольский край

  • © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2022 года
    © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2022 года

В Железноводске восстановят подворье, где ночевал поэт Михаил Лермонтов. В московский суд подали иск о принудительной реставрации

18 сентября мэр Железноводска Евгений Бакулин сообщил, что «Подворье Карповых», где в 1841 году останавливался поэт Михаил Лермонтов и провел свою последнюю ночь перед дуэлью с Мартыновым, отреставрируют и превратят в музейно-гостиничный комплекс. 

Бакулин отметил, что подворье находится в собственности инвесторов, с которыми власти вели переговоры «не один год».  

Отметим, что новости о реставрации достопримечательности появились после того, как управление Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия отправило в Нагатинский районный суд Москвы иск с требованием провести ремонтные работы. 

Бакулин подчеркнул, что подворье станет многофункциональным объектом, который «привлечет как ценителей истории, так и тех кто ищет уютное место для отдыха и знакомства с живописными окрестностями Железноводска»

Подворье Карповых, где Михаил Лермонтов провел свою последнюю ночь перед дуэлью с Мартыновым находится в Железноводске на улице Семашко, 9/11. Его основатель — подпоручик Иона Яковлевич Карпов. 

С 1840 года Михаил Лермонтов находился в ссылке на Кавказе. В июле 1841 года он прибыл в Железноводск для лечения и остановился в одной из мазанок Карпова. 15 (27) июля 1841 года Михаил Лермонтов был убит на дуэли с Николаем Мартыновым. 

В 1847 году Иона Карпов получил разрешение на строительство фасадного дома с флигелями. После его смерти дело продолжил его сын Кирилл, и к концу 1870-х годов появилось подворье с постоялым двором из 65 комнат, трактиром, конюшней и магазином. 

В советское время подворье было национализировано и использовалось под общежитие для курсовых посетителей курорта, а затем его помещения отдали для заселения местными жителями.

В 1996 году одну такую квартиру в «Лермонтовском флигеле», на котором укреплена мемориальная доска, передали Городскому краеведческому музею.

