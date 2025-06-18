В Сочи за 25 млн рублей продают «Тихий Дон» с автографом Шолохова. Или готовы обменять на трактор

Издание датируется 1941 годом, выпущено издательством «Художественная литература» в Москве. По опубликованным в объявлении фотографиям видно, что книге нужна реставрация. Можно заметить, что обложка сильно потрепана, некоторые слова не читаются, углы стерты, страницы пожелтели и выпадают. Также видно, что издание пытались подклеить, причем не очень удачно.

Житель Сочи разместил на популярном сайте объявлений информацию о продаже книги «Тихий Дон» с автографом автора произведения Михаила Шолохова. Владелец хочет получить за знаменитый роман 25 млн рублей.

«Одна из самых первых книг Михаила Шолохова с его личным автографом в начале и конце книги. Содержимое книги указано на фото, состояние уставшее, поскольку лет уже очень много. Продам или обменяю на трактор, так как нужен помощник по хозяйству», — написал продавец.

«Тихий Дон» — роман-эпопея в четырех томах. Произведение описывает жизнь казачества во время Первой мировой войны, революции 1917 года и Гражданской войны в России. Михаил Шолохов получил за «Тихий Дон» Нобелевскую премию по литературе.