В Сочи за 25 млн рублей продают «Тихий Дон» с автографом Шолохова. Или готовы обменять на трактор

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото с сайта www.avito.ru
    © Коллаж из скриншотов фото с сайта www.avito.ru

Житель Сочи продает раритетное издание «Тихого Дона» 1941 года

Житель Сочи разместил на популярном сайте объявлений информацию о продаже книги «Тихий Дон» с автографом автора произведения Михаила Шолохова. Владелец хочет получить за знаменитый роман 25 млн рублей.

Издание датируется 1941 годом, выпущено издательством «Художественная литература» в Москве. По опубликованным в объявлении фотографиям видно, что книге нужна реставрация. Можно заметить, что обложка сильно потрепана, некоторые слова не читаются, углы стерты, страницы пожелтели и выпадают. Также видно, что издание пытались подклеить, причем не очень удачно.

Краевед из Ейска выставил на аукцион письма Казимира Малевича:

«Одна из самых первых книг Михаила Шолохова с его личным автографом в начале и конце книги. Содержимое книги указано на фото, состояние уставшее, поскольку лет уже очень много. Продам или обменяю на трактор, так как нужен помощник по хозяйству», — написал продавец.

«Тихий Дон» — роман-эпопея в четырех томах. Произведение описывает жизнь казачества во время Первой мировой войны, революции 1917 года и Гражданской войны в России. Михаил Шолохов получил за «Тихий Дон» Нобелевскую премию по литературе.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продают старинный особняк конца XIX века за 53 млн рублей.

Книги Литература Сочи

Новости

«Пропускной режим, ограничение доступа к морю, лесу и домам». Анапчане продолжают бороться против незаконного забора на пляже в Сукко
В Сочи за 25 млн рублей продают «Тихий Дон» с автографом Шолохова. Или готовы обменять на трактор
В Горячем Ключе появится парк развлечений за 10 млрд рублей
В Краснодаре запустили кофе-хоппинг. Что это и как поучаствовать?
В Ейске многодетные семьи пожаловались на нарушение жилищных прав. Следком проводит проверку
РЖД поделились расписанием новогодних поездов в Сочи

Лента новостей

Реклама на сайте