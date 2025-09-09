Бывший глава Верховного суда Адыгеи согласился на конфискацию своих активов на 2,5 млрд рублей — СМИ

Аслан Трахов полностью признал антикоррупционный иск, поданный к нему Генпрокуратурой

9 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что бывший глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов согласился с иском Генпрокуратуры о конфискации своих активов. Аналогичное заявление поступило и от его сына, действующего краснодарского судьи Рустема Трахова. Оба считают требование Генпрокуратуры законным и обоснованным. На предварительном слушании по иску Траховы признали, что многочисленные активы, компании и недвижимость, стоимость которых оценивается в 2,5 млрд рублей, нужно обратить в доход государства.

«Я ознакомился с исковым заявлением, его правовыми и фактическими последствиями, материалами дела. Мне понятны изложенные в иске обстоятельства о том, что, когда я руководил Верховным судом Республики Адыгея, мною нарушались установленные законодательством о противодействии коррупции запреты и ограничения», — цитирует Аслана Трахова «Коммерсантъ». Бывший глава Верховного суда Адыгеи признал, что использовал свое служебное положение в личных целях для приобретения недвижимости и компаний. Напомним, 4 августа стало известно, что Генпрокуратура хочет изъять у семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова больше 100 объектов недвижимости. Надзорное ведомство утверждает, что недвижимость куплена на доходы, полученные незаконным путем. Кроме того, ее оформляли на доверенных лиц, подставных владельцев и членов семьи, чтобы скрыть источники средств.