У семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи нашли больше 100 объектов недвижимости на 2,5 млрд рублей — СМИ

Генпрокуратура намерена изъять у экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи больше 100 объектов недвижимости

Надзорное ведомство подало соответствующий иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Прокуратура считает, что недвижимость куплена на доходы, полученные незаконным путем. Кроме того, ее оформляли на доверенных лиц, подставных владельцев и членов семьи, чтобы скрыть источники средств.

4 августа «Коммерсантъ» сообщил , что Генпрокуратура хочет изъять у семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова больше 100 объектов недвижимости стоимостью около 2,5 млрд рублей. Мужчину подозревают в коррупции.

«Надзор установил, что Аслан Трахов, верша правосудие, в полном объеме не соблюдал, а зачастую просто игнорировал наложенные на него в связи с занимаемой должностью запреты и ограничения. В Генпрокуратуре считают, что поведение Аслана Трахова — это не что иное, как акт коррупции, направленный на капитализацию приобретенных на неподтвержденные доходы активов», — говорится в материале.

По версии прокуратуры, после ухода с должности Аслан Трахов начал возвращать недвижимость, записанную на подставных лиц, обратно своей семье. На тестя приходится около 20 объектов, на супругу — 25, на дочь — 68.

Особое внимание следователей привлек торговый комплекс «Монарама» в Адыгее стоимостью примерно в 200 млн рублей. Его директор также связан с семьей Траховых.

Журналистка Юга.ру связалась с Асланом Траховым. Он заявил, что его семья еще не получила исковое заявление от Генпрокуратуры.

Аслан Трахов — потомок известного купца Лю Трахова. Его родственник также был меценатом. За свою жизнь он построил десятки мечетей, мостов, школ и больниц, проводил благотворительные вечера.

Аслан Трахов был главой Верховного суда Адыгеи больше 20 лет. Его сын Рустем работает судьей в Прикубанском районном суде Краснодара.