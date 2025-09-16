В Краснодаре Тургеневский мост закроют на 16 часов

В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по Тургеневскому мосту

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что с 23:00 16 сентября до 15:00 17 сентября на Тургеневском мосту (в направлении выезда из города) временно ограничат движение транспорта. Это необходимо для монтажа балок нового пролетного строения.

Ограничивать движение будут по 10 минут. Власти попросили водителей заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Напомним, что ремонт Тургеневского моста начался 16 апреля. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжаются до сих пор. Жители Адыгеи ожидали заторы в поселке Яблоновском и просили властей организовать объезд.

Работы планируют завершить до 31 мая 2027 года. Их ведет новороссийская компания ООО «Основа». Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей.