Билеты на первый рейс из Москвы в Краснодар подорожали до 50 тыс. рублей. Теперь за ценами на перелеты будет следить ФАС

На сайте авиакомпании «Аэрофлот» появилась информация, что 17 сентября перелет из Москвы в Краснодар без багажа обойдется в 49, 6 тыс. рублей в одну сторону. Еще на выходных, 13-14 сентября, билет можно было приобрести за 29, 3 тыс. рублей. Согласно данным с сайта перевозчика, улететь из Москвы в Краснодар дешевле можно будет только с 20 сентября — за 15,5 тыс. рублей.

15 сентября пресс-служба федеральной антимонопольной службы (ФАС) России сообщила ТАСС, что ведомство стало контролировать стоимость авиабилетов по маршрутам в Краснодар в эконом-классе на внутренних перевозках.



«Служба включила соответствующее направление в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами», — рассказали в ФАС.

При выявлении значительного роста цен служба проанализирует расходы и доходы авиакомпаний отдельно по каждому направлению.



Отметим, что в январе 2025 года Росстат исключил полет в салоне эконом-класса из своей еженедельной оценки индекса потребительских цен. Раньше можно было посмотреть, как изменилась стоимость перелета за неделю, к концу предыдущего месяца и года.



Напомним, что 11 сентября Минтранс и Росавиация заявили об открытии аэропорта Краснодара. Он не работал с 22 февраля 2024 года.

Первый рейс аэропорт примет 17 сентября. В Краснодар прилетит самолет «Аэрофлота» из Москвы. Полеты будут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00.