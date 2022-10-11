«Прилагунье» в Новороссийске будут охранять пожарные. После нескольких возгораний общественники требуют возбуждения уголовного дела

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea

В Новороссийске усилят охрану особо охраняемой природной территории

7 октября в Новороссийске дважды горело «Прилагунье». Это особо охраняемая природная территория. Оба раза пожар потушили. По оценкам местных экологических активистов, от огня пострадал 1 гектар территории.

«Выгорел травяной покров, пострадали деревья и кустарники, но тяжелее всего было смотреть на обугленную черепаху Никольского, занесенную в Красную книгу»,рассказал в соцсетях местный активист Сергей Стряпухин.

Ещё одну черепаху общественникам удалось спасти. В ветклинике животному диагностировали оттек легких. Среди жертв пожара водяной уж и тысячи насекомых.

Несмотря на охранный статус горит «Прилагунье» регулярно. В 2019 году на этой территории хотели построить гостиницу. Тогда местным жителям удалось отстоять землю с уникальными краснокнижными растениями. В соцсетях местные жители высказывают предположения, что регулярные пожары могут быть связаны с планами по застройке территории. Новороссийские активисты решили привлечь внимание полиции к этой ситуации.

«Общественными экологами по совету/помощи юриста было написано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима ООПТ)» — отметил Сергей Стряпухин.

Общественники также обратили внимание на скопление мусора в «Прилагунье». Они провели субботник. Со сгоревшей территории убрали 28 мешков мусора. Черепаху, пострадавшую в огне, приютили волонтеры. Местные власти решили предупредить возможное возгорание автоцистерной с водой и пожарным расчетом.

«Впредь, когда установится сухая погода и мы будем понимать, что трава может загореться, машина будет дежурить, также наметили ряд мероприятий по дежурству и ответственным лицам, в том числе с участием общественности»рассказал «Нашей газете» Новороссийска замглавы города Александр Яменсков.

В 2020 году Юга.ру рассказывали о том, как местные жители отстаивали уникальную территорию на которой началось строительство.

Новороссийск Пожароопасность Пожары Экология

Новости

«Мобилизация пока у нас идет». Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Число жертв взрыва на Крымском мосту выросло до четырёх
«Кажется, что армия всем обеспечивает». Родственникам мобилизованного краснодарца пришлось купить вещей на 70 тыс. рублей
В Краснодаре открылась выставка «Сказание о Русском Севере»
«Прилагунье» в Новороссийске будут охранять пожарные. После нескольких возгораний общественники требуют возбуждения уголовного дела
Связи с персами и 10 знаков зодиака. Археологи Фанагории нашли иранский меч и жрицу Афродиты

Лента новостей

От Мадонны до маленького Ленина
Сегодня, 16:00
От Мадонны до маленького Ленина
Собрали гид по уникальным мозаикам Краснодара
«Кажется, что армия всем обеспечивает»
Сегодня, 16:16
«Кажется, что армия всем обеспечивает»
Родственникам мобилизованного краснодарца пришлось купить вещей на 70 тыс. рублей
«Прилагунье» в Новороссийске будут охранять пожарные
Сегодня, 13:53
«Прилагунье» в Новороссийске будут охранять пожарные
После нескольких возгораний общественники требуют возбуждения уголовного дела

Реклама на сайте