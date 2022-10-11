«Прилагунье» в Новороссийске будут охранять пожарные. После нескольких возгораний общественники требуют возбуждения уголовного дела

7 октября в Новороссийске дважды горело «Прилагунье». Это особо охраняемая природная территория. Оба раза пожар потушили. По оценкам местных экологических активистов, от огня пострадал 1 гектар территории.

«Выгорел травяной покров, пострадали деревья и кустарники, но тяжелее всего было смотреть на обугленную черепаху Никольского, занесенную в Красную книгу», — рассказал в соцсетях местный активист Сергей Стряпухин.

Ещё одну черепаху общественникам удалось спасти. В ветклинике животному диагностировали оттек легких. Среди жертв пожара водяной уж и тысячи насекомых.

Несмотря на охранный статус горит «Прилагунье» регулярно. В 2019 году на этой территории хотели построить гостиницу. Тогда местным жителям удалось отстоять землю с уникальными краснокнижными растениями. В соцсетях местные жители высказывают предположения, что регулярные пожары могут быть связаны с планами по застройке территории. Новороссийские активисты решили привлечь внимание полиции к этой ситуации.

«Общественными экологами по совету/помощи юриста было написано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима ООПТ)» — отметил Сергей Стряпухин.

Общественники также обратили внимание на скопление мусора в «Прилагунье». Они провели субботник. Со сгоревшей территории убрали 28 мешков мусора. Черепаху, пострадавшую в огне, приютили волонтеры. Местные власти решили предупредить возможное возгорание автоцистерной с водой и пожарным расчетом.

«Впредь, когда установится сухая погода и мы будем понимать, что трава может загореться, машина будет дежурить, также наметили ряд мероприятий по дежурству и ответственным лицам, в том числе с участием общественности» — рассказал «Нашей газете» Новороссийска замглавы города Александр Яменсков.

В 2020 году Юга.ру рассказывали о том, как местные жители отстаивали уникальную территорию на которой началось строительство.