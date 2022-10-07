В Новороссийске дважды горело «Прилагунье», где хотели строить гостиницу. В МЧС сказали, что горел мусор
7 октября в Новороссийске особо охраняемая природная территория «Прилагунье» загорелась снова спустя час после того, как ее потушили сотрудники МЧС
Согласно пресс-службе МЧС, в 10:49 диспетчер «01» Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на проспекте Ленина. По информации пресс-службы МЧС, через восемь минут на место приехали пожарники и установили, что горит мусор на площади 180 кв. метров. К 12:20 возгорание ликвидировали. В тушении участвовали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
Пожар и тушение заснял фотограф под псевдонимом Sega Black-Sea. Он выложил фотоальбом «ВКонтакте» в 11:46, добавив: «Черепаху перенёс в безопасное место».
В комментариях телеграм-канала фотографа пользователи писали о поджоге «чтобы вернуться к постройке гостиницы». Вероятно, речь о скандале вокруг строительства на участке с краснокнижными растениями, которое начали в конце 2018 года и завершили в марте 2020-го, когда власти изъяли участок в муниципальную собственность. В апреле 2022 года мэрия организовала уборку оставшихся стройматериалов и скопившегося мусора.
В 13:10 телеграм-канал «Новороссийск.Today» опубликовал фото пожара с подписью «Второй раз за день загорелось «Прилагунье». В комментариях очевидцы рассказали о дыме и пепле в воздухе на Южной улице и заметили, что «загорелось там, где огня не было. Только пожарный расчет отъехал и началось горение».
30 сентября ночью в Новороссийске загорелся мусорный полигон. Дым от пожара накрыл пригород.