В Новороссийске дважды горело «Прилагунье», где хотели строить гостиницу. В МЧС сказали, что горел мусор

Краснодарский край

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  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea

7 октября в Новороссийске особо охраняемая природная территория «Прилагунье» загорелась снова спустя час после того, как ее потушили сотрудники МЧС

Согласно пресс-службе МЧС, в 10:49 диспетчер «01» Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на проспекте Ленина. По информации пресс-службы МЧС, через восемь минут на место приехали пожарники и установили, что горит мусор на площади 180 кв. метров. К 12:20 возгорание ликвидировали. В тушении участвовали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

Пожар и тушение заснял фотограф под псевдонимом Sega Black-Sea. Он выложил фотоальбом «ВКонтакте» в 11:46, добавив: «Черепаху перенёс в безопасное место».

  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea
  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea
  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea

В комментариях телеграм-канала фотографа пользователи писали о поджоге «чтобы вернуться к постройке гостиницы». Вероятно, речь о скандале вокруг строительства на участке с краснокнижными растениями, которое начали в конце 2018 года и завершили в марте 2020-го, когда власти изъяли участок в муниципальную собственность. В апреле 2022 года мэрия организовала уборку оставшихся стройматериалов и скопившегося мусора.

В 13:10 телеграм-канал «Новороссийск.Today» опубликовал фото пожара с подписью «Второй раз за день загорелось «Прилагунье». В комментариях очевидцы рассказали о дыме и пепле в воздухе на Южной улице и заметили, что «загорелось там, где огня не было. Только пожарный расчет отъехал и началось горение».

30 сентября ночью в Новороссийске загорелся мусорный полигон. Дым от пожара накрыл пригород.

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