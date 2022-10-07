В Новороссийске дважды горело «Прилагунье», где хотели строить гостиницу. В МЧС сказали, что горел мусор

7 октября в Новороссийске особо охраняемая природная территория «Прилагунье» загорелась снова спустя час после того, как ее потушили сотрудники МЧС

Согласно пресс-службе МЧС, в 10:49 диспетчер «01» Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на проспекте Ленина. По информации пресс-службы МЧС, через восемь минут на место приехали пожарники и установили, что горит мусор на площади 180 кв. метров. К 12:20 возгорание ликвидировали. В тушении участвовали 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

Пожар и тушение заснял фотограф под псевдонимом Sega Black-Sea. Он выложил фотоальбом «ВКонтакте» в 11:46, добавив: «Черепаху перенёс в безопасное место».