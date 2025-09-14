Авиакомпания «Азимут» возобновит международные рейсы из аэропорта Краснодара. Что еще предлагает перевозчик?

В сентябре «Азимут» возобновит полеты из Краснодара. Компания разрешила пассажирам поменять билеты на вылет и прилет в столицу Кубани

Пресс-служба авиакомпании «Азимут» сообщила о возобновлении полетов из аэропорта Краснодара в Стамбул с 17 сентября, с 23 сентября — в Ереван и с 27 сентября — в Анталью. Уточняется, что продажа билетов по указанным направлениям открыта на официальном сайте перевозчика.

Также с 23 сентября компания возобновит полеты из Краснодара в Тбилиси, а с 26 сентября — в Дубай.

Помимо этого, пассажиры «Азимута», купившие билеты с вылетом или прилетом в Минеральные Воды или Сочи, могут обменять их на вылет или прилет в Краснодар без удержаний и сборов до 20 октября 2025 года. 

В авиакомпании уточнили, что такая функция доступна однократно.

«Азимут» базируется в международной воздушной гавани Краснодара с 2017 года.

Напомним, что 11 сентября Минтранс и Росавиация заявили об открытии аэропорта Краснодара. Он не работал с 22 февраля 2024 года.

Первый рейс аэропорт примет 17 сентября. В Краснодар прилетит самолет «Аэрофлота» из Москвы. Полеты будут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00.

Как писали Юга.ру, в августе астролог гостелеканала гадала на точную дату открытия аэропорта Краснодара. Она ошиблась всего на день. Также политолог спрогнозировал возобновление работы авиагавани Краснодара, связав его с выборами.

